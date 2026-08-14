Ciorba de burtă se numără printre preparatele preferate de români, însă mulți aleg să o consume doar la restaurant.

Dacă nu ai făcut până acum ciorbă de burtă acasă, această rețetă te va convinge să o faci. Poți să o faci exact așa cum îți place: mai mult sau mai puțin acrișoară și cu mai mult sau mai puțin usturoi.

Ce este ciorba de burtă

Ciorba de burtă este unul dintre cele mai populare și iubite preparate românești. Este o ciorbă acră și dreasă cu smântână, făcută cu fâșii subțiri din stomac de vită.

Nu este o ciorbă pe care o poți mânca zilnic, fiind un preparat greu, se potrivește mai degrabă pentru evenimente sau la zile de sărbătoare.

Ciorba de burtă se servește fierbinte, alături de smântână și usturoi. Unii preferă să adauge și oțet sau usturoi în plus. Unii spun despre această ciorbă că este tratamentul ideal pentru mahmureală, fiind o ciorbă grasă.

Cum a fost inventată ciorba de burtă

Ciorba de burtă vine, de fapt, din bucătăria turcească, dar s-a răspândit rapid în Balcani. De exemplu, în Bulgaria se numește șkembe ciorba și conține carne de porc sau de miel. În Serbia se numește skembici și se face cu boia de ardei, la fel ca în Cehia și Ungaria.

În România, ciorba de burtă se face cu fâșii de burtă de vită, usturoi și dreasă cu smântână și gălbenușuri.

Există și varianta în care prepari această ciorbă cu piept de pui, în loc de burtă de vită. Aceasta este ciorba rădăuțeană și este un alt preparat foarte popular.

Ingrediente necesare pentru ciorba de burtă

Ciorba de burtă începe cu fâșii de burtă prefiartă și o smântână grasă. Pe lângă acestea, trebuie să faci o zeamă aromată, iar pentru asta ai nevoie de oase de vită, ceapă, rădăcină de pătrunjel, țelină, sare și piper.

Ingrediente de care ai nevoie pentru ciorba de burtă:

• 500 g smântână

• 2 kg burtă prefiartă

• 1 kg oase de vită

• 3 cepe

• 3 morcovi

• 2 rădăcini de pătrunjel

• 1 țelină

• 4 gălbenușuri

• 1 căpățână de usturoi

• sare

• piper boabe

• foi de dafin

• oțet după gust

Pași pentru prepararea ciorbei de burtă

Într-o oală mare se pun la fiert aproximativ 4,5 litri de apă. Când începe să clocotească, se adaugă oasele de vită. Supa se spumează de mai multe ori până rămâne limpede.

Se reduce focul și se lasă oasele să fiarbă încet, timp de cel puțin o oră. Între timp, legumele, în afară de morcov, se spală bine și se curăță. Se taie în sferturi și se adaugă în supă, lăsându-se să fiarbă împreună cu oasele.

Burta de vită, decongelată și tăiată fideluță, se adaugă în oală doar după ce supa a fiert ceva timp. Fiind prefiartă, nu este nevoie să fie pusă de la început.

Se adaugă și câteva foi de dafin și câteva boabe de piper pentru aromă.

Ciorba se lasă să fiarbă în continuare, la foc mic, încă 50-60 de minute sau până când burta este bine fiartă.

Se oprește focul, iar oasele de vită se scot din supă. Se scot apoi, cu ajutorul unei strecurători, burta și legumele fierte.

Zeama rezultată se strecoară de două ori prin sită, pentru a fi cât mai limpede.

Se recuperează din legume burta tăiată fideluță și se adaugă înapoi în supă.

Carnea fiartă de pe oase se curăță, se taie cubulețe și se pune și ea înapoi în oală.

Legumele fierte le poți pasa cu blenderul, iar piureul obținut se poate readauga în supă, pentru un plus de consistență. Morcovul se dă prin răzătoare și se călește în ulei. Se adaugă apoi doar uleiul aromatizat în ciorbă. Folosește o bucată de tifon pentru a stoarce tot uleiul din morcovul ras, dacă nu vrei să îl pui cu totul în ciorbă.

Supa se pune din nou pe foc, până dă în clocot. Între timp, usturoiul se curăță și se pisează bine. Peste mujdei se toarnă câteva polonice de supă fierbinte, apoi se adaugă în ciorbă. Dacă vrei, îl poți strecura înainte.

Într-un castron, se bat cele 4 gălbenușuri împreună cu smântâna. Se adaugă treptat câteva linguri de supă fierbinte, amestecând continuu, pentru a evita coagularea. După ce compoziția s-a încălzit bine, se toarnă ușor în oală, amestecând constant cu polonicul. Ar trebui să oprești focul înainte de a face această operațiune.

Ciorba este gata de servit. Se asezonează cu oțet după preferințe. Poți adăuga și smântână sau ardei iute, în funcție de gust.

Sfaturi pentru o ciorbă de burtă perfectă

Dacă vrei o ciorbă de burtă excelentă, urmează aceste sfaturi importante.

Folosește oase de vită cu măduvă - măduva este grasă și oferă supei o consistență mai bună și o aromă senzațională. Lasă oasele să fiarbă bine, astfel încât toată aroma să fie în supă.

Folosește smântână grasă - dacă poți, folosește smântână făcută în casă, nedegresată. Vei obține o ciorbă groasă și bogată, cu un gust mult mai bun decât dacă ai folosi o smântână slabă.

Temperează smântâna și gălbenușurile - Dacă nu faci asta, ciorba se va tăia în momentul în care adaugi amestecul de gălbenușuri și smântână. Ca să eviți asta, oprește focul, lasă ciorbă 10 minute să stea, apoi ia cu polonicul zeamă și încorporează treptat în amestecul de smântână. Când s-a încins bine, poți adăuga în ciorbă, în timp ce amesteci continuu.

Cu ce se mănâncă ciorba de burtă

Ciorba de burtă se servește în mod tradițional cu pâine, de preferat pâine de casă sau pâine cu cartofi.

Dacă ai mai mâncat la restaurant ciorbă de burtă, știi că aceasta vine alături de puțină smântână, un ardei iute și uneori primești mujdei.

Mulți oameni aleg să pună oțet extra în ciorbă, pe care îl găsești pe masă la orice restaurant.

Dacă faci ciorbă de burtă acasă, ia-ți timp și fă și o pâine de casă. Dacă nu ai timp, poți face mici turte pufoase în tigaie.