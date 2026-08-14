Ketchup-ul și muștarul, untul sărat, anumite fructe și legume sau chiar plăcintele cu fructe se numără printre alimentele care pot fi păstrate la temperatura camerei, în anumite condiții, relatează Yahoo News.

Expertiza îi aparține lui Ellen Shumaker, director de relații publice în cadrul departamentului Safe Plates al Departamentului de Științe Agricole și Umane de la Universitatea de Stat din Carolina de Nord, și a lui Nicole Richard, cercetător și specialist în siguranța alimentară în cadrul Departamentului de Pescuit, Animal Science și Științe Veterinare al Universității din Rhode Island.

Necesită refrigerare

Carnea crudă și gătită, fructele și legumele tăiate, frunzele verzi, germenii, laptele, brânza, produsele de patiserie cu creme pe bază de lapte, anumite condimente după deschidere și majoritatea alimentelor gătite.

Surprinzător de stabile la temperatura camerei

Ketchup-ul și muștarul din comerț, untul sărat, plăcintele cu fructe și majoritatea fructelor și legumelor întregi.

Unele dintre alimentele de mai sus pot fi păstrate la temperatura camerei doar o perioadă limitată și, în cele din urmă, vor trebui refrigerate din motive de siguranță și calitate.

La frigider sau în cămară

Mai întâi, să vedem de ce anumite alimente trebuie refrigerate, în timp ce altele pot fi păstrate la temperatura camerei.

„Alimentele care necesită refrigerare pentru siguranță au anumite caracteristici care le fac mai susceptibile la dezvoltarea microorganismelor. Printre acestea se numără cantitatea de apă disponibilă, aciditatea, conținutul de substanțe nutritive și cantitatea de oxigen (care are legătură și cu ambalajul).”, potrivit lui Shumaker.

„Diferiți agenți patogeni au condiții optime de dezvoltare în ceea ce privește aciditatea, temperatura, umiditatea și oxigenul.Modificarea unuia sau mai multora dintre acești factori poate influența dezvoltarea bacteriilor.”, adaugă Richard.

De exemplu, pastele uscate pot fi păstrate fără probleme la temperatura camerei, dar după ce sunt hidratate prin fierbere trebuie păstrate la frigider.

„Agenții patogeni care formează spori, precum Bacillus cereus, nu sunt distruși în timpul procesului de deshidratare. După gătire, dacă sunt ținuți prea mult timp la temperatura camerei, aceștia pot germina și pot produce toxine care, odată formate, nu mai pot fi eliminate”, explică ea.

Un alt factor important este timpul. În timp ce unele alimente pot rămâne în siguranță la temperatura camerei pe termen nelimitat, altele au o perioadă mult mai scurtă în care pot fi consumate în siguranță.

Departamentul de Agricultură al Statelor Unite (USDA) consideră temperaturile cuprinse între 4°C și 60°C drept „zona de pericol”, deoarece acestea favorizează dezvoltarea bacteriilor.

Pentru a preveni toxiinfecțiile alimentare, alimentele care nu sunt stabile la temperatura camerei nu ar trebui lăsate afară mai mult de două ore (sau o oră dacă temperatura depășește 32°C).

Condimentele și sosurile

Așadar, ce alimente pot fi păstrate în siguranță la temperatura camerei?

Se pare că multe condimente intră în această categorie. Shumaker menționează „o varietate de sosuri, gemuri și condimente din comerț, precum jeleul și gemul de fructe, ketchup-ul, muștarul și sosurile pentru salată pe bază de oțet”.

Potrivit FoodSafety.gov, ketchup-ul comercial stabil la temperatura camerei, sosul cocktail și sosul chili pot fi păstrate la temperatura camerei după deschidere. Același lucru este valabil și pentru muștar.

Totuși, există o diferență între siguranță și calitate.

„Deși aceste alimente nu trebuie refrigerate din motive de siguranță, vreau să subliniez că multe dintre ele sunt ținute la frigider pentru a-și păstra calitatea și pentru a le prelungi durata de valabilitate”, explică Shumaker.

Când sunt păstrate la frigider, aceste condimente deschise pot rămâne bune aproximativ șase luni până la un an.

În schimb, anumite condimente sunt „stabile la temperatura camerei doar în anumite condiții”, spune Richard.

De exemplu, sosul sau salsa comercială conservată într-o cutie poate fi păstrată la temperatura camerei cât timp este nedeschisă. După deschidere, însă, trebuie refrigerată.

În cazul salsei, aciditatea joacă un rol important. Majoritatea agenților patogeni care formează spori nu se dezvoltă la un pH mai mic de 4,2, iar agenții patogeni vegetativi nu se dezvoltă la un pH mai mic de 4,6.

Salsa comercială este încălzită la temperaturi ridicate și are o aciditate suficient de mare pentru a fi stabilă la temperatura camerei până când este deschisă. După deschidere, însă, microorganismele de alterare care ajung în produs pot începe să se dezvolte, motiv pentru care acesta trebuie pus la frigider.

Fructe și legume

Probabil că deja păstrezi multe dintre fructele și legumele cumpărate în frigider, dar care dintre ele chiar au nevoie să fie ținute la rece?

„Multe legume și fructe nu trebuie refrigerate, dar după ce sunt tăiate, trebuie păstrate la frigider.”, spune Richard.

Ea precizează că roșiile întregi, cartofii, ceapa, usturoiul și fasolea uscată pot fi păstrate la temperatura camerei.

În schimb, frunzele verzi trebuie păstrate la frigider, la fel ca legumele gătite în prealabil și alimente precum pastele și orezul gătite.

Shumaker subliniază că, în general, produsele vegetale crude nu trebuie refrigerate din motive de siguranță, cu excepția germenilor cruzi. Fructele uscate și confiate sunt, de asemenea, stabile la temperatura camerei.

Potrivit FoodSafety.gov, plăcintele cu fructe pot fi păstrate în cămară timp de una până la două zile. Shumaker precizează însă că orice produs de patiserie care conține cremă, custard sau alte componente pe bază de lapte trebuie refrigerat.

Produsele lactate

Poate părea evident, dar produse precum laptele și brânza trebuie păstrate la frigider. O excepție o reprezintă produsele din lapte praf.

Dar ce se întâmplă cu untul, pe care unii oameni îl țin pe blatul din bucătărie?

Potrivit FoodSafety.gov, untul poate fi păstrat în siguranță la temperatura camerei timp de una până la două zile.

Richard recomandă însă folosirea untului sărat, deoarece este mai puțin predispus la alterare, sarea poate acționa ca un conservant.

Dacă vrei să ții untul pe blat pentru a se înmuia și a fi mai ușor de întins pe pâine prăjită, este important să fie acoperit.

Datorită conținutului ridicat de grăsime, untul absoarbe cu ușurință mirosurile din jur, ceea ce îi poate modifica gustul într-un mod neplăcut.

Pizza rămasă

Oricât de tentant ar fi să mănânci o felie de pizza pe care ai uitat-o peste noapte pe masă, FoodSafety.gov recomandă ca pizza să fie păstrată la frigider.

Shumaker spune că pizzele cu doar brânză, pepperoni sau bacon pot rezista ceva mai mult timp în afara frigiderului decât cele cu legume sau alte tipuri de carne, deoarece este mai puțin probabil să ofere condiții favorabile dezvoltării agenților patogeni, datorită acidității și cantității reduse de apă disponibilă.

Cu toate acestea, refrigerarea rămâne cea mai bună variantă pentru păstrarea calității.

Carnea

În majoritatea cazurilor, carnea crudă și cea gătită trebuie refrigerate din motive de siguranță.

Dacă nu intenționezi să le consumi într-un timp scurt, congelatorul le va prelungi durata de păstrare.

Carnea uscată este o excepție, spune Richard. Prin procesul de deshidratare este eliminată umezeala care, în mod normal, ar favoriza dezvoltarea agenților patogeni.

Așadar, poți păstra fără probleme jerky și alte tipuri de carne uscată în dulap.

O regulă simplă este: dacă produsul este păstrat la frigider în magazin, ar trebui păstrat la frigider și acasă.

Produsele uscate

Ce ne-am face fără paste uscate, orez, fasole uscată, nuci și cereale?

Aceste alimente stabile la temperatura camerei reprezintă probabil cea mai mare parte a proviziilor din cămară, datorită duratei lor mari de păstrare și faptului că necesită puțină întreținere.

Multe dintre ele pot rezista un an sau chiar mai mult la temperatura camerei, deși unele beneficiază de păstrarea la frigider.

De exemplu, nucile pot râncezi dacă sunt păstrate prea mult timp la temperatura camerei. Păstrarea lor în frigider sau chiar în congelator le poate prelungi durata de viață.

Același lucru este valabil și pentru făină, mai ales dacă nu o folosești foarte des.

În ceea ce privește pâinea și prăjiturile, le poți păstra la frigider pentru a încetini alterarea, dar frigiderul le poate usca destul de repede.

O soluție mai bună pentru a le păstra proaspete este să le învelești bine în folie și să le congelezi.