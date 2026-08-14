Reguli noi pentru prosumatori: Fotovoltaice, instalate doar cu baterii de stocare. Ce se întâmplă cu cei care au deja panouri

Guvernul pregătește noi reguli pentru prosumatori, în încercarea de a reduce dezechilibrele din sistemul energetic național. Ilie Bolojan susține că instalarea unor noi capacități ar trebui să fie însoțită și de asigurarea unor capacități de stocare.

Premierul a explicat că problema vine din diferența dintre momentul în care energia solară este produsă și cel în care este consumată. Panourile fotovoltaice generează cantități mari de energie în jurul prânzului, în timp ce producția scade dimineața și mai ales seara, când cererea de energie crește. În lipsa unor capacități suficiente de stocare, această situație poate accentua volatilitatea și dezechilibrele din sistem. „Gândiți-vă că o componentă importantă din producție este astăzi asigurată de prosumatori. Avem 350.000 astăzi, dar dintre care doar o treime au instalații de stocare, iar numărul lor este în creștere foarte mare. Ca atare, avem o volatilitate foarte puternică pentru că fotovoltaicul, știți foarte bine, generează o producție mare în orele de prânz și o producție redusă dimineața sau seara când avem un consum însă energetic mare, ceea ce înseamnă volatilitate și dezechilibre. Și reglementările pe care trebuie să le adoptăm, consider că trebuie să fie de natură a nu mai permite ca în viitor să instalezi instalații fotovoltaice și să injectezi în sistem fără să ai și stocarea asigurată”, a declarat Ilie Bolojan. Datele ANRE arată amploarea fenomenului. La nivelul lunii iunie 2026 erau racordați la rețelele electrice 359.378 de prosumatori, cu o putere electrică instalată de 4.019 MW. Dintre aceștia, 324.535 erau persoane fizice și 34.843 persoane juridice. Puterea instalată era de 2.067,47 MW la persoanele fizice și 1.951,69 MW la persoanele juridice. În același timp, numărul prosumatorilor care au ales să instaleze și baterii de stocare a ajuns la 127.084, dintre care 123.231 persoane fizice și 3.853 persoane juridice. În acest context, Bolojan susține că bateriile și invertoarele aferente ar trebui să intre într-o formulă de dispecerizare care să permită furnizorilor și operatorilor să utilizeze mai eficient energia stocată. Scopul este reducerea costurilor generate de dezechilibre, costuri care, direct sau indirect, pot ajunge în facturile plătite de consumatori. Recomandări Video Tehnicile de autoapărare folosite de soldații din armata israeliană sunt ...

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Prosumatorii cu fotovoltaice deja instalate, în vizorul Guvernului Guvernul vrea să se uite și la prosumatorii care au deja panouri fotovoltaice. Aceștia ar urma să fie stimulați să crească gradul de autoconsum și să instaleze capacități de stocare, astfel încât energia produsă în timpul zilei să poată fi utilizată în special seara. „Actualii prosumatori, cei care dețin panouri fotovoltaice, trebuie stimulați să-și crească gradul de autoconsum, mai ales în orele de seară, acolo unde este posibil, să-și instaleze capacități de stocare. Acestea sunt niște elemente de bază pe care dacă avem înțelepciunea să le susținem consecvent în anii următori, începând de anul viitor, situația în sistem energetic se va îmbunătăți substanțial”, a declarat premierul interimar. Măsurile pentru prosumatori fac parte dintr-un plan mai amplu prin care Guvernul vrea să crească rapid capacitatea de stocare din România. Bolojan a anunțat două scheme de finanțare dedicate bateriilor și altor capacități de stocare. Una, pregătită de Ministerul Mediului prin AFM, are la dispoziție 80 de milioane de euro. A doua, finanțată prin Fondul pentru Modernizare, are un buget de aproximativ 160 de milioane de euro. Primele rezultate nu sunt însă așteptate imediat. Potrivit premierului, depunerea proiectelor, evaluarea și implementarea investițiilor înseamnă că efectele acestor scheme vor putea fi observate începând din 2027.

Planul Guvernului pentru prevenirea viitoarelor crize din energie Ilie Bolojan a prezentat planurile și măsurile pe care Guvernul vrea să le aplice pentru a reduce problemele din sistemul energetic, cu accent pe stocarea energiei, investiții și schimbarea modului în care sunt administrate companiile de stat. 1. Investiții în capacități de stocare Sunt pregătite două scheme de finanțare pentru baterii și alte capacități de stocare. Prima, prin Ministerul Mediului și AFM, va avea un buget de 80 de milioane de euro. A doua este finanțată prin Fondul pentru Modernizare și are un buget de aproximativ 160 de milioane de euro, adică dublu. Finanțarea nu va produce însă efecte imediat. Depunerea proiectelor, evaluarea și construirea instalațiilor durează, astfel că primele rezultate sunt așteptate începând din 2027. 2. Hidroelectrica ar urma să instaleze 1.500 MW de stocare Un alt plan este hibridizarea hidrocentralelor Hidroelectrica, adică adăugarea unor capacități de stocare la centralele existente. Premierul Bolojan susține că Hidroelectrica are deja avizele de racordare și că, prin această strategie, compania ar putea ajunge la 1.500 MW de capacități de stocare în 2027-2028. Astfel, energia va putea fi stocată și folosită ulterior, în special seara, când producția fotovoltaică scade, dar consumul rămâne ridicat. 3. Accelerarea proiectelor de stocare deja începute O altă prioritate este ca instalațiile de stocare aflate deja într-un stadiu avansat să fie puse cât mai repede în funcțiune. Bolojan critică situațiile în care proiectele rămân blocate luni de zile în procedurile de avizare între Transelectrica, ceilalți operatori și ANRE. 4. Companiile de stat trebuie să fie evaluate după investiții, nu doar după profit Premierul spune că trebuie schimbate contractele de mandat ale conducerilor companiilor strategice din energie, astfel încât investițiile să devină unul dintre principalii indicatori de performanță. El a explicat că aceste companii au obținut profituri mari și prin exploatarea unor active deja amortizate. În opinia sa, profitul nu este suficient: companiile trebuie să folosească resursele pentru capacități noi de producție și modernizarea instalațiilor existente. 6. Reguli mai stricte pentru prosumatori și panouri fotovoltaice Un alt punct important vizează cei aproximativ 350.000 de prosumatori. Potrivit premierului, doar aproximativ o treime au în prezent instalații de stocare. Problema este reprezentată de dezechilibrul dintre producție și consum: panourile fotovoltaice produc foarte multă energie la prânz, dar producția scade dimineața și mai ales seara, tocmai când consumul este ridicat. 7. Bateriile prosumatorilor ar trebui integrate în sistemul național O altă propunere este ca bateriile și invertoarele prosumatorilor să poată fi integrate într-un sistem de dispecerizare, astfel încât furnizorii și operatorii să poată utiliza mai eficient energia stocată. Scopul este reducerea costurilor generate de dezechilibrele din sistem. Ministrul avertizează că aceste costuri ajung, direct sau indirect, în facturile consumatorilor. 8. Prosumatorii existenți trebuie încurajați să crească autoconsumul Pentru prosumatorii care au deja panouri, ideea este să fie stimulați să consume mai mult din energia produsă de propriile instalații, în special seara, și să investească în baterii.

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