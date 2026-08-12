Helga și cei patru copii ai săi, cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani, pleacă împreună în fiecare vară într-o călătorie pentru a descoperi locuri noi. Însă această vară va rămâne în amintirea lor ca fiind cu totul diferită de celelalte, potrivit FanPage.

„Camerele sunt degradate, iar complexul este vechi. Ne simțim înșelați.”

În ianuarie 2026, Helga a decis să apeleze la unul dintre cei mai mari operatori de turism care activează în Italia pentru vacanța de vară a familiei sale. De la rezervarea zborului până la cazare, a apelat la acesta pentru o vacanță în Tunisia, în perioada 27 iulie - 3 august. Însă zilele de vacanță, planificate cu atât de mult entuziasm, s-au încheiat cu o listă lungă de reclamații, făcute atât la fața locului, cât și online.

Primele probleme serioase au apărut imediat după sosire: „Am ajuns dimineața, dar camerele oricum nu urmau să fie disponibile până la ora 14:00, așa că am întrebat dacă putem primi prosoape pentru ca cei mici să poată merge la piscină, dar au refuzat, spunând că acestea vor fi oferite doar odată cu cheile. Așa că a trebuit să așteptăm ore întregi pe niște canapele de la recepție.”

Dar partea cea mai rea a venit după cazare.

„Baia era inutilizabilă. Pe gresie erau excremente și stropi de urină”

„Camera era murdară, părea că nu fusese curățată temeinic de la începutul sezonului. Am semnalat problema și, între timp, am curățat puțin cu șervețelele umede pe care le aveam la mine. Când am scuturat covorașele de lângă paturi, au ieșit nisip, murdărie, praf, fire de păr - de toate. Pe paturi erau și fire de păr ale altor oaspeți, iar dulapurile erau murdare și pe jumătate stricate.”

Restul inspecției făcute de Helga nu a îmbunătățit situația: „Baia era inutilizabilă. Pe gresia din baie erau excremente și stropi de urină. Nu am făcut duș în acea zi pentru că era cu adevărat dezgustător.”

În aceeași seară, la ora 21:00, directorul adjunct al complexului a venit să vadă situația semnalată de Helga, însă lucrurile s-au îmbunătățit abia după curățenia făcută în dimineața următoare, cel puțin în ceea ce privește camera.

„Am mers la piscină foarte devreme dimineața pentru a ocupa locuri pentru momentul în care urmau să vină copiii mei și astfel am putut vedea cum era curățată piscina la acea oră: o persoană care se ocupa de curățenie băga mopul în piscină și apoi ștergea podeaua din jur, folosind piscina ca pe un fel de găleată pentru mop.”

„În general”, adaugă ea, „prosoapele de la piscină erau pe jumătate rupte, găurite și pătate. Chiar și șezlongurile erau stricate. Curățenia din acest complex era absolut inadecvată.”

Peste 4.000 de euro pentru vacanța în Tunisia

Helga consideră că a plătit prea mult pentru serviciile primite: „Am plătit între 4.280 și 4.300 de euro, dar nu știam că taxa turistică nu era inclusă. Odată ajunsă la complex, am mai plătit 102 euro. Poate că era scris undeva în contractul pe care l-am semnat, dar nu era menționat clar.”

Nici plecarea nu a fost mai plăcută. Din cauza unei modificări a programului zborului, micul dejun pentru oaspeții care plecau a fost devansat. Din păcate, Helga și copiii ei nu au găsit aproape deloc mâncare în sala de mic dejun.

„Eram aproximativ 120-150 de persoane în autocarul spre aeroport în acea dimineață, dar nu era nimic pentru noi în sala de mic dejun. Doar două tăvi cu mezeluri și baghete. Nu erau iaurt, cereale, pâine prăjită sau produse de patiserie. Când m-am plâns, managerul mi-a atras atenția că micul dejun începe oficial la ora 7:00 și că înainte de această oră sunt disponibile doar câteva produse. Dar eu am plătit pentru acest serviciu și mi-aș fi dorit să iau micul dejun, din moment ce nu eu am decis ora plecării. Am depus o reclamație și aștept un răspuns.” După ce a semnalat problemele de la hotel, Helga a contactat serviciul de reclamații.

„Luni, pe 3, imediat ce am aterizat, am sunat la birourile operatorului de turism și mi-au spus că reclamațiile pot fi făcute doar la 24 de ore după întoarcere. Așa că miercuri am sunat din nou și am completat formularul online, atașând fotografii acolo unde a fost posibil. Acum au la dispoziție 45 de zile pentru a răspunde - este o nebunie!”