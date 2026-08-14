Din datele disponibile până în acest moment, ținta aeriană nu a fost detectată de sistemele de supraveghere radar ale MApN, aceasta evoluând la o înălțime foarte mică, potrivit MApN.

Drona s-a prăbușit într-o zonă împădurită și, din informațiile preliminare, nu a provocat victime sau pagube materiale.

O echipă a Ministerului Apărării Naționale, cu un elicopter IAR PUMA 330 SOCAT, va cerceta zona.

Și Dispeceratul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta din judeţul Tulcea a fost anunţat prin apel la numărul unic de urgenţă 112 despre faptul că a fost observată o dronă în apropierea localităţii Luncaviţa.

Drona s-a prăbuşit în zona carierei de piatră Cetăţuia. (VIDEO AICI)

Potrivit ISU Delta, în urma prăbuşirii, a rezultat o explozie urmată de un incendiu, motiv pentru care către locul evenimentului un echipaj format din cinci subofiţeri din cadrul Secţiei de Pompieri Măcin intervin cu o autospecială de stingere, relatează Agerpres.

"La ora 11:45, Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat IGSU despre faptul că pentru zona de nord a judeţului Tulcea este instituită alertă aeriană, motiv pentru care a fost transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea şi informarea populaţiei. Misiunea este în dinamică, vom reveni cu informaţii pe parcurs ce acestea vor fi disponibile", a anunţat ISU Delta Tulcea.

Mesajul de alertă extremă a fost transmis atât populaţiei din nordul judeţului Tulcea, cât şi celei din zona de est a judeţului Galaţi.

Pe de altă parte, noi bucăți de dronă au fost găsite vineri dimineață pe plaja din Costinești.

Autoritățile au evacuat zona iar primele verificări indică faptul că bucățile ar putea proveni de la drona descoperită joi în aceeași zonă. Resturile au fost ridicate de cei de la Garda de Coastă si vor fi analizate.

Surse MApN spun că ar fi vorba despre o dronă de tip Orlan 10, folosită pentru supraveghere și pentru transmiterea de imagini și informații de la distanță. În total șase drone maritime au fost identificate pe litoral în ultimele trei luni.

Cele mai recente au fost găsite în derivă, pe 11 august, aproape de platforma Neptun Deep.

Bolojan: România are nevoie urgentă de sisteme de combatere a dronelor

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că incidentele cu drone la granița României reprezintă o situație tot mai frecventă, subliniind necesitatea accelerării dotării Armatei Române cu sisteme de combatere a dronelor.

„Avem o realitate pe care nu o putem nega. Generată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei are efecte inclusiv la granițele noastre și ne putem aștepta ca resturi de drone, drone care ajung în zonele fluviale de la granița cu România, în zona de porturi, să devieze spre România. Și așa cum știți, forțele noastre militare fac ceea ce ține de ele pentru a combate aceste drone. Nu am toate datele legate de ce n-ați întrebat, pentru că am ieșit direct din ședința de guvern și nu pot să fac comentarii strict legat de cazul pe care mi l-ați întrebat, pentru că nu am aceste elemente, intrând direct în declarația de presă. Dar aceasta este ceea ce vă pot spune. Este regretabil că avem astfel de situații, dar având în vedere ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni, începem să vedem că este o nevoie constantă, nu e doar în România, vedem ce s-a întâmplat și în ce alte zone, și dotarea cât mai rapidă a armatei noastre cu sisteme de combatere a dronelor se dovedește că este o necesitate și programul SEF, cel puțin aceste componente care țin de zona de apărare, dar și partea de transport, se dovedește că a fost justă și necesară. Vă rog.”, a spus Ilie Bolojan.