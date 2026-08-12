De asemenea, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunţat că vor începe negocierile directe cu US Ballistics pentru o activitate viitoare care să aibă loc la Sadu II, scrie News.ro.

"S-a scos la lumină toată amorţeala asta pentru Uzina Mecanică Sadu, ceea ce este un lucru extraordinar", a declarat, miercuri, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă.

Potrivit acestuia, la finalul anului trecut, de la Ministerul Economiei s-au semnat contracte pentru 80 de milioane de lei pentru Uzina Mecanică Sadu.

În plus, Ministerul Apărării, pe lângă contractele de 10,7 milioane de lei pe care le are astăzi pentru Uzina Mecanică Sadu, a mai solicitat oficial contract pe 27 de milioane pentru a se produce muniţie la Uzina Mecanică Sadu.

"Aşadar, la Sadu astăzi există absolut toate ingredientele. Există comenzi majore de la Armata Română date, semnate, există sume de bani de la Ministerul Economiei pentru ca Uzina Mecanică Sadu să se poată mişca din aceste sume de bani. Există decizii în CSAT ca aici să fie linie de producţie nouă, cu comenzi semnificative pentru tot sistemul de ordine publică şi apărare din România. Există începând de astăzi decizie de o altă capacitate de producţie, pe lângă cea din SAFE, pentru o categorie de muniţie care este foarte căutată şi care să se producă la Sadu II", a mai declarat ministrul interimar al Apărării.

”După 10-15 ani, reîncep angajările. Deja se aude zgomot de producție”, a transmis Miruță și într-un mesaj postat miercuri pe pagina sa de Facebook.

Producătorul american US Ballistics va fabrica muniție la Uzina Mecanică Sadu

La rândul său, ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, a anunţat că s-a reuşit în câteva luni învierea Sadu II.

"Cred că dacă în câteva luni s-a reuşit, practic, reînvierea Sadu 2, este un semnal foarte bun. Azi Consiliul de Administraţie a luat această hotărâre să înceapă negocierile directe cu US Ballistics pentru activitatea viitoare, activitate care va însemna, practic de la un loc nefolosit să se ajungă în câteva luni la producţie la Sadu 2. Este vorba şi de acel venit foarte important pentru Sadu 2, care era o parte care genera pierderi. Va fi o parte din uzina SADU care va genera profit, dar este vorba şi de o investiţie foarte importantă, de mai multe milioane şi investiţie iniţială şi investiţie pe parcurs", a afirmat Irineu Darău.

În 13 mai, Radu Miruţă anunţa că Uzina Mecanică Sadu este oficial între fabricile vechi de armament din România care "vor fi salvate şi aduse la viaţă" prin SAFE.

"A durat, dar a meritat efortul", adaugă Miruţă.

Potrivit oficialului, este vorba despre unul dintre proiectele cu "producţie 100% în România", ceea ce înseamnă "fabrică retehnologizată, nu produse cumpărate gata făcute de pe raftul fabricilor din altă ţară", dar şi locuri de muncă noi şi garanţii de securitate suplimentare pentru România prin "capacitatea de a produce muniţie strategică pe teritoriul naţional".