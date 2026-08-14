Prin ordonanţa privind măsura preventivă, el nu are dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice, relatează News.ro.

Iniţial, bărbatul, în vârstă de 50 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore.

Dosarul accidentului rutier produs, marţi seară, pe strada Mureşenilor, din municipiul Braşov, unde doi tineri - un român de 25 de ani şi un german de 34 de ani - au murit, iar altul, cetăţean german, în vârstă de 31 de ani, a fost rănit grav, după ce au fost loviţi de un autoturism scăpat de sub control, a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov, dată fiind „complexitatea cazului şi intensa mediatizare” a acestuia.

Şeful Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, procurorul Adrian Radu, a explicat că decizia a fost luată "având în vedere complexitatea cazului şi intensa mediatizare" a acestuia.

Potrivit acestuia, şoferul suferea de 18 ani de o boală neurologică cronică, epilepsia, iar de trei-patru ani nu mai urma tratamentul, aceasta fiind principala supoziţie privind cauza accidentului.

"Cercetările au fost atipice faţă de alte accidente rutiere, în sensul că, din primele investigaţii, s-a stabilit că şoferul nu se afla nici sub influenţa alcoolului, şi nici sub influenţa drogurilor, motiv pentru care au fost căutate explicaţii şi s-a stabilit că are un istoric medical, o boală neurologică cronică, cu care a fost diagnosticat acum 18 ani", afirmă sursa citată.Întrebat dacă această boală este incompatibilă cu statutul de şofer, procurorul a răspuns că "nu este absolut incompatibilă", dar a subliniat că trebuie "monitorizată ca orice boală care poate afecta psihicul şi motricitatea unei persoane" şi trebuie urmat tratamentul "cu responsabilitate"."Această boală presupune responsabilitate, tratament şi urmare a tratamentului cu responsabilitate, ceea ce, din verificările noastre, nu s-a întâmplat în ultimii trei, chiar patru ani cu şoferul, despre care noi avem ca principală supoziţie, bănuială că a reprezentat cauza principală a accidentului. El avusese prescris un tratament medicamentos, însă acum nu urma un astfel de tratament. Ultimul tratament medicamentos a fost prescris în 2022. Recent nu avea un tratament medicamentos", a precizat sursa citată.

Potrivit aceleiaşi surse, şoferul avea indicaţii de tratament medicamentos şi, din cercetările pe care poliţiştii le-au făcut până în prezent, cu ajutorul poliţiei, aceasta este ipoteza de lucru, că nu a urmat un tratament prescris şi care să fi fost monitorizat de un medic curant, până la acest moment şoferul nedând o explicaţie a motivului pentru care a renunţat să-şi mai ia tratamentul.