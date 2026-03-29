De ce îți e foame tot timpul. Explicația medicilor la care puțini se așteaptă

Senzația de foame constantă nu ține doar de cât mănânci, ci și de modul în care funcționează organismul. 

autor
Mădălina Cristea

De la dezechilibre hormonale până la alegeri alimentare nepotrivite, există mai multe explicații care pot sta în spatele acestei stări. Află de ce îți este foame tot timpul.

Ce este polifagia

Polifagia este un termen medical folosit pentru a descrie o senzație puternică și constantă de foame, care nu dispare nici după ce ai mâncat. Nu este doar o poftă mai mare de mâncare, ci mai degrabă o senzație continuă că ai nevoie să mănânci, uneori chiar în cantități mari și la intervale scurte.

În mod normal, foamea apare atunci când organismul are nevoie de energie și se oprește după ce mănânci. În cazul polifagiei, acest mecanism nu mai funcționează cum ar trebui. Ai impresia că nu te saturi, chiar dacă ai mâncat suficient sau chiar mai mult decât ai nevoie. Această stare mai este numită și hiperfagie. Nu este o boală în sine, ci mai degrabă un semn că în organism se întâmplă ceva care merită investigat. De aceea, nu este suficient să te uiți doar la cât mănâncă o persoană, ci și la motivul din spatele acestei senzații constante de foame, notează Clevelandclinic.com.

Cum se manifestă în viața de zi cu zi

Polifagia poate fi ușor confundată cu o poftă mai mare de mâncare, dar diferența se simte destul de clar. Foamea este intensă, apare frecvent și nu dispare nici după masă. Uneori, apare la scurt timp după ce ai mâncat, ceea ce poate deveni frustrant. În unele situații, persoana ajunge să mănânce des pe parcursul zilei sau chiar noaptea. De multe ori, această stare vine împreună și cu alte schimbări. Unii oameni pot lua rapid în greutate, în timp ce alții pot slăbi, mai ales dacă există o problemă metabolică în spate.

De ce apare polifagia

Una dintre cele mai frecvente cauze este diabetul, mai ales atunci când nu este diagnosticat sau nu este bine controlat. În acest caz, organismul nu reușește să folosească eficient zahărul din sânge pentru energie, iar celulele „cer” în continuare hrană, ceea ce duce la senzația constantă de foame. Pe lângă diabet, polifagia poate apărea și în alte situații. Dezechilibrele hormonale, cum este hipertiroidismul, pot accelera metabolismul și cresc nevoia de energie. În același timp, stările emoționale precum stresul sau depresia pot influența felul în care mănânci, ducând la episoade de mâncat excesiv.

Există și cazuri în care alimentația nu este echilibrată sau lipsesc anumiți nutrienți. Chiar dacă mănânci suficient ca volum, organismul poate „simți” că nu primește ce are nevoie și cere mai mult. Polifagia nu este doar o situație neplăcută, ci poate fi un semnal de alarmă. Dacă apare frecvent și fără un motiv evident, este posibil să indice o problemă de sănătate care trebuie verificată.

În spatele unei senzații de foame care nu se oprește pot exista dezechilibre metabolice, hormonale sau chiar afecțiuni cronice. De aceea, este important să nu fie ignorată, mai ales dacă apare alături de alte simptome precum sete excesivă, oboseală sau schimbări de greutate.

Motive pentru care simți că îți este foame mereu

Senzația că îți este foame tot timpul nu apare din senin. De cele mai multe ori, are legătură cu felul în care mănânci sau cu obiceiurile de zi cu zi, chiar dacă nu îți dai seama imediat. Un motiv foarte frecvent este lipsa proteinelor, fibrelor și grăsimilor sănătoase din alimentație. Acestea sunt cele care dau senzația reală de sațietate. Dacă mesele sunt formate mai ales din alimente „ușoare” sau rapide, organismul nu se simte cu adevărat hrănit și ajunge să ceară din nou mâncare.

Un alt lucru care influențează mult foamea este consumul de carbohidrați rafinați, cum sunt pâinea albă, dulciurile sau produsele de patiserie. Acestea se digeră repede, cresc glicemia pentru scurt timp, apoi o scad brusc, iar senzația de foame revine la fel de rapid. Somnul are și el un rol mai important decât pare. Dacă nu dormi suficient, hormonii care reglează foamea se dezechilibrează. Practic, corpul îți transmite mai des că îți este foame și mai rar că ești sătul, ceea ce te face să mănânci mai mult fără să îți dai seama.

Stresul poate avea același efect. În perioadele tensionate, organismul produce mai mult cortizol, iar acest hormon crește pofta de mâncare, mai ales pentru alimente dulci sau bogate în calorii. De aici apare și tendința de a mânca „emoțional”. Chiar și deshidratarea poate crea confuzie. Uneori, corpul nu face diferența clară între sete și foame, iar tu ajungi să mănânci, deși de fapt ai nevoie de apă.

În plus, o alimentație bazată pe produse ultraprocesate, care sunt sărace în nutrienți, poate duce la mâncat în exces. Chiar dacă ai mâncat, organismul simte că nu a primit ce are nevoie și continuă să ceară mai mult.

Alimente care te ajută să te simți sătul mai mult timp

Dacă vrei să scapi de senzația de foame constantă, nu este vorba doar despre cât mănânci, ci mai ales despre ce alegi să mănânci. Anumite alimente te ajută să te simți sătul pentru mai mult timp și îți mențin energia constantă. Fulgii de ovăz sunt un exemplu simplu, dar foarte eficient. Conțin fibre și proteine, ceea ce înseamnă că se digeră mai lent și îți țin de foame câteva ore bune.

Ouăle sunt și ele o alegere bună, mai ales dimineața. Au un conținut ridicat de proteine și oferă o senzație de sațietate care durează, fără să simți nevoia de gustări la scurt timp. Leguminoasele, cum sunt fasolea sau lintea, sunt foarte utile dacă vrei să îți controlezi pofta de mâncare. Au carbohidrați complecși și multe fibre, ceea ce încetinește digestia și menține senzația de sațietate mai mult timp.

Avocado și nucile aduc grăsimi sănătoase care ajută la prelungirea digestiei și la reglarea apetitului. În același timp, sunt sățioase și contribuie la o alimentație echilibrată. Fructele bogate în apă și fibre, cum sunt merele, sunt o variantă bună pentru gustări. Oferă volum și senzația de plin, fără să aducă foarte multe calorii.

În general, combinația dintre proteine, fibre și grăsimi sănătoase este cea care face diferența. Când aceste elemente sunt prezente în alimentație, foamea apare mai rar, iar poftele devin mai ușor de controlat pe parcursul zilei.

Rolul hormonilor

Senzația de foame nu ține doar de stomac, așa cum am putea crede, ci este controlată în mare parte de hormoni, adică de acei mesageri chimici care transmit creierului ce se întâmplă în organism. Ei sunt cei care „decid” când îți este foame și când ar trebui să te oprești din mâncat.

Tot acest sistem funcționează ca un echilibru între semnale care stimulează foamea și semnale care o opresc. Atunci când lucrurile merg bine, nici nu îți dai seama de acest mecanism, pentru că totul se întâmplă natural. Unul dintre cei mai importanți hormoni este grelina, cunoscută și ca hormonul foamei. Ea este produsă în stomac și crește atunci când nu ai mâncat o perioadă. Practic, este semnalul care îi spune creierului că este momentul să mănânci. După masă, nivelul ei scade, iar senzația de foame dispare.

La polul opus se află leptina, hormonul care transmite că ești sătul. Ea este produsă de celulele de grăsime și are rolul de a-i spune creierului că organismul are suficiente rezerve de energie. Când acest semnal funcționează corect, apetitul scade în mod natural. Pe lângă aceste două mecanisme principale, mai sunt implicați și alți hormoni. De exemplu, unele substanțe eliberate la nivelul intestinului, cum sunt PYY și CCK, apar după masă și contribuie la reducerea foamei. În același timp, insulina și cortizolul influențează și ele apetitul, în funcție de nivelul de energie și de stres.

Creierul, mai exact o zonă numită hipotalamus, este locul unde toate aceste semnale sunt analizate. Dacă hormonii sunt în echilibru, senzația de foame apare și dispare firesc. Atunci când acest echilibru este perturbat, corpul poate trimite semnale greșite și apare senzația de foame constantă. De exemplu, lipsa somnului poate crește nivelul de grelină și poate reduce leptina, ceea ce duce la un apetit mai mare. În același timp, există situații precum rezistența la leptină, când organismul nu mai „ascultă” acest hormon, iar senzația de sațietate nu mai apare, chiar dacă ai mâncat suficient.

Greșelile frecvente în alimentație care stimulează foamea

Multe dintre obiceiurile alimentare de zi cu zi pot duce la senzația că îți este foame tot timpul, chiar dacă ai impresia că mănânci suficient.

Una dintre cele mai comune greșeli este consumul frecvent de alimente procesate și zahăr. Acestea duc la creșteri rapide ale glicemiei, urmate de scăderi bruște, iar în scurt timp apare din nou senzația de foame. O altă problemă este lipsa proteinelor din alimentație. Proteinele au un rol important în menținerea sațietății, iar atunci când mesele sunt sărace în acest nutrient, foamea apare mai repede și este mai greu de controlat.

Și aportul redus de fibre contribuie la același efect. Fibrele încetinesc digestia și ajută la menținerea senzației de sațietate pentru mai mult timp. O dietă bazată pe produse rafinate, cum sunt pâinea albă sau gustările procesate, nu oferă acest avantaj. Un obicei destul de des întâlnit este săritul peste mese. Atunci când nu mănânci la timp, nivelul de grelină crește, iar la următoarea masă ajungi să mănânci mai mult decât ai nevoie.

De asemenea, lipsa grăsimilor sănătoase din alimentație poate influența apetitul. Acestea ajută la o digestie mai lentă și la menținerea senzației de sațietate, iar fără ele apar mai ușor poftele. Nu în ultimul rând, mesele dezechilibrate, în care predomină un singur tip de nutrient, pot deruta organismul. Corpul are nevoie de un echilibru între proteine, carbohidrați și grăsimi, iar atunci când nu îl primește, continuă să trimită semnalul de foame.

Strategii pentru a controla foamea zilnic

Controlul foamei nu înseamnă, de fapt, să mănânci mai puțin, ci să mănânci mai atent și să înțelegi mai bine ce îți transmite corpul. Cu câteva obiceiuri simple, aplicate zi de zi, lucrurile pot deveni mult mai ușor de gestionat.

În primul rând, contează foarte mult cum arată mesele tale. Alimentele bogate în proteine și fibre sunt cele care te țin sătul mai mult timp, pentru că se digeră mai lent și oferă energie constantă. Atunci când lipsesc, senzația de foame apare din nou destul de repede, chiar dacă ai mâncat recent.

Hidratarea este un detaliu care pare minor, dar face o diferență reală. De multe ori, corpul confundă setea cu foamea, iar tu ajungi să mănânci când, de fapt, ai nevoie de apă. Un pahar de apă înainte de masă poate ajuta mai mult decât ai crede și poate reduce cantitatea de mâncare consumată.

Un alt lucru care merită atenție este ritmul în care mănânci. Dacă te grăbești, creierul nu apucă să primească la timp semnalul de sațietate. În general, are nevoie de aproximativ 20 de minute pentru a „realiza” că ai mâncat suficient. De aceea, mesele luate mai încet te ajută să te oprești la momentul potrivit.

Programul meselor este și el important, chiar dacă nu pare la prima vedere. Mesele regulate sau porțiile mai mici, distribuite pe parcursul zilei, pot preveni acele momente în care foamea apare brusc și intens. Astfel, eviți și tendința de a mânca în exces.

Somnul are un rol mai mare decât ai crede. Când nu te odihnești suficient, hormonii care controlează foamea se dereglează, iar poftele apar mai ușor. În plus, crește și tendința de a alege alimente bogate în zahăr sau calorii. Mișcarea contribuie și ea la echilibru. Activitatea fizică regulată poate ajuta la reglarea hormonilor care influențează apetitul și poate crește senzația de sațietate, mai ales pe termen lung, conform Vinmec.com.

Nu în ultimul rând, merită să fii atent la diferența dintre foamea reală și cea emoțională. Stresul, plictiseala sau oboseala pot declanșa dorința de a mânca, chiar dacă organismul nu are nevoie de energie. Când începi să recunoști aceste momente, devine mai ușor să nu reacționezi automat.

