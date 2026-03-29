Ne uităm la bilă și vedem un organ dependent de ficat și agresat de la prima oră a dimineții. Bila este și cel mai agresat organ, dacă pierdem kilograme într-un ritm prea rapid.

Descoperim în ficat ramurile unui copac cu trunchiul în jos. Sunt canalele biliare, prin care curge bila strânsă de colecistul sau vezicula biliară.

Dr. Mugur Grasu, medic primar radiologie intervențională: „Dacă ficatul funcționează bine, el produce în fiecare secundă acest suc biliar, ficatul poate să producă foarte bine și când rămâne jumătate din el, tot produce suficientă bilă pentru a asigura o digestie de calitate. După ce mâncam grăsimi, sucul biliar participă la digestie. Datorită acestuia absorbim vitaminele A, D, E și K”.

Iar mesele prea bogate în grăsimi, indiferent de origine, bat colecistul.

Prof. univ. dr. Laura Iliescu, Medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Mesele bogate în grăsimi determină același lucru să se contracte căile biliare ajung să se contracte mult mai mult ca durata și răspunsul clinic este această durere, colica biliară. Poți să crezi că faci un infarct, adică durerea poate fi foarte puternică”.

Se poate întâmpla asta în special celor are au pietre biliare. Sau așa numitul mâl biliar. Ambele afecţiuni se văd la ecografie abdominală, care se face anual.

O lingură de ulei presat la rece peste mâncarea pusă în farfurie. O mână de nuci, alune ori fistic pe zi sau câteva semințe. Țineți cont de chimia organismului în privința grăsimilor. Nu se poate mult.

Dr. Laura Iliescu, Medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Acum suntem în postul Paștelui și urmează sărbătorile pascale dacă ții postul respectiv cum se întâmplă și la Crăciun, nu mănânci grăsimi, ajungi în momemntul de sărbători și mănânci doar grăsimi animale este foarte rău, reacţionează imediat!”.

Cafeaua este bună dar după masă, nu înaintea ei. Ajută digestia. Colecistul se contractă și elimină suc biliar. O cafea ne poate face rău dimineața pe stomacul gol. Doar pune în suferință colecistul.

Dr. Laura Iliescu, Medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Bila se contractă, de elimină în tubul digestiv, practic în gol pentru că nu are ce să digere. Trebuie avut grijă cum consumi cafea, să fie după ce ai mâncat. Consumul de cafea pe stomacul gol stimulează tot procesul de digestie inutil. Nu e bun!”.

Corespondent PRO TV: „Pierdeți kilograme prin regim alimentar, cu ajutorul medicamentelor GLP1, prin chirurgie bariatrică. Toată grăsimea pierdută trece prin ficat și e transformată de ficat. Privește și colecistul. Încarcă ambele organe, dacă pierdeți prea repede kilograme”.

Dr. Laura Iliescu, Medicină internă, Institutul clinic Fundeni: „Când vrei să slăbeşti ar trebuie între jumătate şi un kilogram pe săptămână, cel mai bine ar fi o jumate de kilogram indiferent chiar dacă te ajuți cu medicamente. Cel mai bine este să slăbeşti încet”.

Aşadar, să păstrăm cele 3 mese pe zi, la ore regulate, pentru binele sistemului nostru digestiv. Ficatul și bila le impun, ca să nu fie permanent agresate.