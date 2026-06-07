Mulți au crezut că este vorba despre noi radare de viteză capabile să trimită amenzi automate. În realitate, funcția acestor „cutii misterioase” este cu totul alta decât și-au imaginat șoferii auto.

Aceste cutii gri au apărut pe stâlpi de-a lungul drumurilor din zona orașelor Senec, Sládkovičovo și, potrivit unor informații, și în apropiere de Galanta. Șoferii au observat că aceste curii sunt amplasate pe drumuri principale.

Doar în Senec există patru astfel de puncte de monitorizare. Potrivit șoferilor, în ultimele zile au fost instalate camere în apropierea unora dintre ele.

Ce măsoară aceste dispozitive

Autoritățile au confirmat că este vorba despre un sistem modern de monitorizare a traficului, parte a unui studiu de infrastructură, însă apariția lor neașteptată a fost suficientă pentru a crea agitație pe șosele.

„În prezent se lucrează la un studiu de fezabilitate pentru tronsonul R1 Most pri Bratislave – Vlčkovce. Parte din acest proiect este și un studiu de trafic anunțat în prealabil, care se desfășoară în acest moment”, a declarat Tomáš Ferenčák, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Autostrăzi din Slovacia, conform tnlive.sk.

Aceste cutii monitorizează intensitatea traficului pe respectivele tronsoane. Este un sistem german de detecție care poate diferenția dacă trece o mașină sau un camion. De asemenea, măsoară zgomotul ambiental, temperatura sau nivelul de poluare a aerului.