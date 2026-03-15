Și atunci, ce putem să mâncăm seara, ca să ne fie bine? O friptură și frunze verzi. Sau un pește cu legume verzi. Explicația stă în... hormonul insulină. Vedem imediat cum reacționează la aceste alimente, consumate seara.

Dr. Manuela Stanciu, medic primar diabet și boli metabolice: „Nu am de ce să mănânc glucide seara. De ce? În cursul nopții, am organe care produc glucoză, nu consum energie în timpul nopții și nu am nevoie de dulce sau de cereale albe în timpul serii. Avem 2 organe mari producătoare de glucoză. Primul e ficatul, al doilea rinichiul. Dacă nu mâncăm 2 zile spre exemplu, oricum o să avem o glicemie bună pentru că avem aceste 2 organe, care produc glucoză.”

Câtă glucoză produce ficatul noaptea

Până la 150 de mg de glucoză pe minut – atât produce ficatul noaptea. Trimite glucoza în sânge, iar glicemia rămâne normală, chiar dacă nu mâncăm seara, ceea ce e recomandat. Alimentează astfel creierul și globulele roșii.

Ne uităm și la rinichi. 25% din producția totală de glucoză din timpul nopții o asigură rinichii. Nici ei nu au nevoie de glucide seara.

Dar dacă mi-e foame seara, cum mănânc cu cele mai mici pagube? Carne slabă sau pește cu legume verzi.

Carnea e sățioasă pentru că proteinele sunt sățioase. Doza recomandată – cât palma dumneavoastră. Iar legumele verzi ori frunzele – 200-300 de grame. Fibrele din frunze se măresc în dimensiuni imediat și dau senzația de prea-plin, pe care stomacul o transmite creierului. Dar stomacul va transmite senzația de sațietate cu extrem de puține calorii. Carnea nu are deloc glucide, iar frunzele verzi conțin o cantitate nesemnificativă.

Riscurile mâncatului seara

De ce să respect aceste reguli – ori nu mănânc deloc seara ori aleg doar carne slabă plus legume verzi?

Dr. Manuela Stanciu, medic primar diabet și boli metabolice: „Mâncatul seara nu e cea mai bună alegere, de ce? Crește riscul de sindrom metabolic, de adipozitate abdominală, crește riscul de rezistență la insulină și în perspectivă va crește riscul de diabet.”

Dr. Antonela Burlacu, medic primar endocrinolog: „Ficatul e ca o fabrică, el noaptea lucrează pentru noi: detoxifică, sintetizează hormoni, sintetizează colesterol. De asta nu e bine să mănânci seara. Dacă mănânc, îi cer – enzime, suc biliar, activează și pancreasul – și îl perturbă de la funcția lui principală, detoxifierea. Nu există diete detox, detox face ficatul. Și fac rinichii.”

Ce efect au carbohidrații consumați seara

Ce înseamnă o cină care conține pâine sau paste, orez, fructe sau dulciuri. Toate acestea sunt glucide și cresc glicemia. Apar setea intensă și deshidratarea în timpul nopții. Somnul devine agitat. Somnul agitat stimulează sistemul nervos simpatic, adică iar crește glicemia.

Ficatul nu detoxifică corect. Dacă mâncați seara carbohidrați, o moleculă, numită acetil-coenzima A, depune grăsime. Multă!

Tot organismul își dorește 3 mese pe zi, complete, la ore regulate. Iar între orele de masă, doar apă. Ultima masă se ia cel târziu la ora 18. Nu ați reușit să respectați ora, treceți peste masa de seară. Și mâncați dimineața ce aveați în farfurie pentru seară.