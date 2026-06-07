Afișarea salariului în anunțurile de angajare în 2026. Ce se schimbă în România, când devine obligatoriu și cum funcționează

Noile reguli privind transparența salarială aduc schimbări importante atât pentru angajatori, cât și pentru candidați, de la obligația de a comunica salariul sau intervalul salarial pentru un post vacant până la interzicerea solicitării informațiilor despre salariile anterioare ale candidatului. Măsurile fac parte din aplicarea Directivei europene privind transparența salarială și urmăresc să facă procesul de recrutare mai transparent și mai echitabil.

Regulile privind transparența salarială sunt legate de aplicarea Directivei (UE) 2023/970, iar statele membre ale Uniunii Europene trebuie să transpună aceste prevederi în legislația națională până la 7 iunie 2026. Noile obligații privind comunicarea salariului sau a intervalului salarial în procesul de recrutare fac parte din acest pachet de măsuri care urmărește creșterea transparenței pe piața muncii.

Ce prevede noua lege privind transparența salarială în România

În ultimii ani, numeroase organizații și instituții europene au atras atenția că lipsa informațiilor privind salariile face dificilă identificarea diferențelor de remunerare și poate contribui la menținerea unor inegalități între angajați.

Noile reguli introduc obligații suplimentare pentru angajatori și drepturi noi pentru candidați și salariați. Scopul principal este ca informațiile privind remunerarea să fie mai ușor accesibile, iar diferențele salariale să poată fi justificate prin criterii obiective, precum experiența, competențele, performanța sau nivelul de responsabilitate al postului.

Printre cele mai importante schimbări se numără comunicarea salariului sau a intervalului salarial încă din etapa recrutării, interzicerea solicitării istoricului salarial al candidaților și posibilitatea angajaților de a solicita informații despre nivelurile de salarizare pentru posturi comparabile.

Noile reguli se aplică atât angajatorilor din sectorul privat, cât și celor din sectorul public, iar principiul de bază este acela că persoanele care ocupă aceeași funcție sau desfășoară o muncă de valoare egală trebuie să poată beneficia de condiții salariale stabilite pe criterii clare și transparente.

În același timp, legislația urmărește să reducă situațiile în care candidații participă la mai multe etape de recrutare fără să cunoască nivelul salarial oferit pentru postul respectiv.

Din ce moment vor fi obligate firmele să afișeze salariul în anunțurile de angajare

În practică, acest lucru înseamnă că angajatorii vor avea obligația de a oferi candidaților informații privind remunerația aferentă postului pentru care aplică.

Scopul este ca persoana interesată de un loc de muncă să poată lua o decizie informată înainte de participarea la procesul de recrutare și să știe de la început care este nivelul salarial oferit.

Informațiile pot fi comunicate direct în anunțul de angajare sau pot fi furnizate candidatului înainte de desfășurarea interviului ori înainte de încheierea raportului de muncă.

Aceasta este una dintre cele mai importante schimbări aduse procesului de recrutare din ultimii ani. În prezent, nu sunt puține situațiile în care salariul este discutat abia în ultimele etape ale recrutării, după mai multe interviuri și teste.

Prin noile reguli, procesul devine mai transparent încă din faza inițială, iar candidații pot decide mai ușor dacă oferta corespunde așteptărilor lor profesionale și financiare.

În plus, angajatorii nu vor mai putea solicita informații despre salariile actuale sau anterioare ale persoanelor care aplică pentru un post. Astfel, nivelul remunerației va trebui stabilit în funcție de cerințele postului și de calificările candidatului, nu în funcție de salariul pe care acesta l-a avut în trecut.

Salariu public sau interval salarial: ce trebuie să apară în anunțul de angajare

Una dintre întrebările care apar frecvent este dacă firmele vor fi obligate să publice salariul exact pentru fiecare post vacant.

Regulile privind transparența salarială permit comunicarea fie a salariului concret, fie a unui interval salarial. Cu alte cuvinte, angajatorii nu sunt obligați în toate situațiile să afișeze o sumă fixă.

De exemplu, pentru un post care poate fi ocupat de persoane cu niveluri diferite de experiență, compania poate indica un interval de salarizare care reflectă posibilitățile reale de remunerare pentru acel rol.

Astfel, un anunț poate preciza că salariul oferit este între 5.000 și 7.000 de lei brut, în funcție de experiență, competențe și responsabilități.

Important este ca informația salarială să existe și să fie comunicată înainte ca persoana să participe la procesul de recrutare fără să știe care este nivelul remunerației.

Pe lângă salariul de bază, angajatorii pot include și alte informații relevante despre pachetul de remunerare, acolo unde acestea există. În funcție de companie și de postul ocupat, pot fi menționate bonusuri, prime, tichete de masă, abonamente medicale, contribuții la pensii private sau alte beneficii extrasalariale.

Totuși, esența noilor reguli rămâne aceeași: candidatul trebuie să cunoască informațiile salariale relevante înainte de angajare.

În sectorul public, transparența salarială funcționează și prin publicarea unor informații privind salariile și alte drepturi salariale acordate personalului. Astfel, instituțiile publice au obligații suplimentare privind publicarea datelor referitoare la veniturile salariale, sporuri și alte beneficii acordate din fonduri publice.