”S-a rupt cerul” în România. Zeci de gospodării au fost inundate din cauza furtunilor. Vântul a făcut ravagii în Moldova

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StirilePROTV

Un nou episod de vreme rea este așteptat în estul țării, după ce, sâmbătă, aproape toată România a fost sub cod galben de instabilitate atmosferică. S-a rupt cerul, iar vântul a bătut cu putere în special în Moldova și în estul Munteniei.

autor
Lavinia Petrea,  Daniel Moldovan,  Roxana Scridon,  Alexia Enescu,  Mădălina Stețco,  Cătălina Vieru

În unele zone a căzut și grindină.

În urma ploilor abundente, zeci de gospodării au fost inundate, iar pe unele porțiuni de drum, autoturismele au rămas în apă.

În localitatea Lipnița, din județul Constanța, în doar 40 de minute, au căzut 64 de litri de apă pe metrul pătrat - spun autoritățile locale. Șuvoaiele au ajuns să măsoare 80 de centimetri înălțime, iar 6 gospodării au fost inundate.

În Onești, județul Bacău, pompierii au muncit fără pauză, ca să scoată apa din gospodăriile și din beciurile oamenilor. În cartierul Slobozia, pe drumul spre Rotunda, un autoturism nu a mai putut să înainteze.

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Tot în județul Bacău, mai multe terenuri agricole, semănate cu porumb și orz, au fost afectate de ploi.

Cătălin Sabău, primar Târgu Trotuş: „Sunt culturi care au fost afectate, avem vreo câteva beciuri în care a intrat apa. Am adus utilajele aici.”

Timp de o oră, și în județul Vaslui a plouat abundent, cu tunete si fulgere. Vântul a măturat totul în cale.

În zona Crasna, șoferii au circulat cu dificultate din cauza vizibilității reduse și a râului de pe șosea. Oamenii au fost avertizați printr-un mesaj RO-ALERT că ar putea crește debitul Prutului și Bârladului.

Vremea instabilă a afectat și județul Cluj. Pe drumul județean de după Tarnița, aluviunile aduse de pe versanți au blocat șoselele.

Autoturismele au înțepenit în coloană aproape 3 ore. Unii șoferi au încercat să traverseze porțiunea, cu riscul de a rămâne împotmoliți în noroi.

Localnic: „Noi eram cu mașina și era unu cu mașină mică l-a prins chiar pe mijloc, deci l-a prins chiar nămolul.”

În Valea Doftanei, ploile torențiale au venit la pachet cu grindină. Și la marginea Bucureștiului, în Pantelimon, a refulat canalizarea.

Raul Ilea - meteorolog ANM: ”Manifestările de instabilitate atmosferică se regăsesc în acest moment într-un sector cald al unui ciclon. În acest moment al anului, astfel de fenomene sunt extrem de obișnuite pentru această perioadă, dar pot căpăta o anumită severitate.”

Meteorologii precizează că episoadele cu ploi puternice de vară și chiar furtuni se vor menține în mare parte din jumătatea estică a țării, până duminică seara.

Ploi torențiale, furtuni puternice, vijelii, vânt foarte puternic. Aproape toată România este sub cod galben de vreme severă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: furtuna, ploi, inundatii, vremea,

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