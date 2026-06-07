”S-a rupt cerul” în România. Zeci de gospodării au fost inundate din cauza furtunilor. Vântul a făcut ravagii în Moldova

În unele zone a căzut și grindină.

În urma ploilor abundente, zeci de gospodării au fost inundate, iar pe unele porțiuni de drum, autoturismele au rămas în apă.

În localitatea Lipnița, din județul Constanța, în doar 40 de minute, au căzut 64 de litri de apă pe metrul pătrat - spun autoritățile locale. Șuvoaiele au ajuns să măsoare 80 de centimetri înălțime, iar 6 gospodării au fost inundate.

În Onești, județul Bacău, pompierii au muncit fără pauză, ca să scoată apa din gospodăriile și din beciurile oamenilor. În cartierul Slobozia, pe drumul spre Rotunda, un autoturism nu a mai putut să înainteze.

Tot în județul Bacău, mai multe terenuri agricole, semănate cu porumb și orz, au fost afectate de ploi.

Cătălin Sabău, primar Târgu Trotuş: „Sunt culturi care au fost afectate, avem vreo câteva beciuri în care a intrat apa. Am adus utilajele aici.”

Timp de o oră, și în județul Vaslui a plouat abundent, cu tunete si fulgere. Vântul a măturat totul în cale.