Potrivit programului transmis duminică de echipa sa de comunicare, premierul desemnat Eugen Tomac se va întâlni luni cu PNL de la ora 11:00, cu USR de la ora 14:00 şi cu PSD de la ora 17:00. Consultările se vor desfăşura la sediile formaţiunilor politice.

Totodată, premierul desemnat va susţine declaraţii de presă după fiecare rundă de consultări, a precizat echipa de comunicare.

Atât Ilie Bolojan (PNL), cât și Dominic Fritz (USR), spun înaintea acestor întâlniri că au rezerve asupra susținerii Guvernului Tomac, mai ales că nu-și doresc influențe ale social-democraților în viitorul Executiv. Sorin Grindeanu (PSD), însă, pare mai flexibil în a-i oferi susținere, cel puțin declarativ.

Eugen Tomac va lua și el o listă cu propuneri de miniștri. Dacă zilele trecute am aflat opt nume, în ultimele ore, tabloul este aproape de întregire. Au apărut astfel variante și pentru celelalte portofolii.

Guvernul Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Deocamdată, îi lipsesc 105

De exemplu, Cosmin Soare-Filatov la Justiție, Corina Popescu la Energie, Valentina Robu sau Lavinia Niculescu la Muncă și Nicolae Istudor la Agricultură. Se caută în continuare doritori pentru posturile de la Transporturi și Mediu.

Marți, Eugen Tomac ar urma să continue vizitele la celelalte partide. Asta pentru că va mai avea de discutat cu cei de la UDMR și vedem dacă va merge și la cei aflați în opoziție, S.O.S. România, Uniți pentru România, Pace Întâi România și cei Neafiliați. AUR au anunțat deja că parlamentarii partidului nu vor fi prezenți la un eventual vot de investitură.

Guvernul Tomac are nevoie de cel puțin 233 de voturi. Așa că doar o eventuală susținere a PSD nu e de ajuns. ÎI lipsesc cel puțin 105 voturi.

Așadar, urmează o săptămână complicată, care la final ar putea duce fie la instalarea unui nou Guvern, fie la depunerea mandatului de prim-ministru desemnat.

Premierul desemnat are termen 10 zile de la data numirii pentru a cere votul Parlamentului

Discuţiile cu formaţiunile parlamentare vor continua şi marţi după un program care urmează să fie comunicat, mai menţionează sursa citată.

Preşedintele Nicuşor Dan l-a desemnat joi pe europarlamentarul Eugen Tomac pentru funcţia de premier.

Potrivit Constituţiei, candidatul pentru funcţia de prim-ministru va cere, în termen de 10 zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului asupra programului şi a întregii liste a Guvernului.