În timp ce Adunarea Națională a început deja să discute o reducere cu 40% a salariilor parlamentarilor, prim-ministrul Péter Magyar a anunțat că va tăia radical și lefurile primarilor, pe lângă cele ale miniștrilor și directorilor generali ai companiilor de stat, scrie Blikk.

În prezent, primarii din Ungaria primesc un salariu lunar care se calculează în funcție de numărul de locuitori ai așezării și salariul mediu național. Venitul național mediu brut din Ungaria este acum de 693.700 de forinți pe lună, echivalentul a circa 10.217 lei.

Astfel, primarii așezărilor cu mai puțin de 500 de locuitori primesc de 1,5 ori salariul mediu, de 1,75 ori salariul mediu pentru edilii așezărilor cu 501 până la 1.500 de locuitori, de două ori salariul mediu pentru cei cu 1.501 până la 2.000 de locuitori, de 2,25 ori salariul mediu pentru cei cu 2.001 până la 5.000 de locuitori, de 2,5 ori salariul mediu pentru cei cu 5.001 până la 10.000 de locuitori, de trei ori salariul mediu pentru cei cu 10.000 până la 30.000 de locuitori și de 3,5 ori salariul mediu pentru cei cu peste 30.000 de locuitori.

Salariul primarului general din București, de două ori și jumătate mai mic decât cel al primarului Budapestei

Salariul primarilor orașelor cu statut de județ și al districtelor din Budapesta este de 4,5 ori salariul mediu, iar cel al primarului Budapestei este de 6 ori salariul mediu. Altfel spus, primarul capitalei Ungariei are un salariu de circa 4.162.000 forinți de lună, adică undeva la 61.300 lei. Spre comparație, salariul primarului general al Capitalei din România, București, este de 24.150 lei brut pe lună, adică de două ori și jumătate mai mic decât cel al omologului din Budapesta.

În plus, toți primarii din Ungaria au dreptul la o indemnizație de cheltuieli echivalentă cu 15% din salariul lor lunar, iar primarul Budapestei are dreptul și la alte beneficii la care miniștrii au dreptul prin lege.

De asemenea, primarii din Ungaria încasează și așa-zise recompense, de mai multe ori pe an, care pot depăși și 3 milioane de forinți (44.1787 lei) în cazul viceprimarilor din orașul Gyor, în timp ce primarul din Törökbálint a încasat recent o recompensă de 6 milioane de forinți (aproape 90.000 lei), potrivit publicației citate.