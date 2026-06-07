Bulgaria a fost unul dintre cei mai importanți furnizori de arme ai Ucrainei de la începutul invaziei la scară largă a Rusiei din februarie 2022, scrie Novinite. Acest lucru se știa în termeni generali de ceva vreme.

Ceea ce nu a fost discutat public în detaliu până acum au fost amploarea și metoda, în special modul în care Sofia a folosit țări terțe ca intermediari pentru a transfera armament greu din epoca sovietică, menținând în același timp un grad de distanțare oficială față de livrări.

Imaginea provine din propriile declarații ale Bulgariei către Registrul ONU al Armelor Convenționale (UNROCA), mecanismul internațional de transparență prin care țările își raportează în mod voluntar exporturile și importurile de arme.

Bulgaria a depus rapoarte pentru 2022, 2023, 2024 și 2025. Citite împreună, acestea spun o poveste care depășește cu mult pachetele oficiale de ajutor anunțate la Sofia.

Conducta indirectă prin Cehia și Marea Britanie

Cele mai grăitoare informații din rapoartele recente se referă la exporturile către Republica Cehă și Regatul Unit. Ambele sunt susținători entuziaști ai Ucrainei, dar niciuna nu are o utilizare plauzibilă pentru tancurile bulgărești T-72, transportoarele blindate MT-LB sau obuzierele autopropulsate din epoca sovietică. Analiștii din domeniul apărării, inclusiv publicația ucraineană de apărare Defense Express, au tras concluzia logică: aceste două țări au acționat ca intermediari logistici, primind echipamentul în mod oficial și transmițându-l Ucrainei.

Raportul din 2025 este cel mai detaliat. În acel an, Bulgaria a exportat 65 de vehicule blindate în Republica Cehă, printre care 22 de tancuri T-72, 40 de transportoare pe șenile MT-LB, două vehicule blindate HMMWV și un vehicul de luptă pentru infanterie BMP-1. Alături de acestea, 38 de obuziere D-30 de 122 mm au ajuns la Praga.

În Regatul Unit, Bulgaria a trimis 18 obuziere autopropulsate 2S1 Gvozdika, trei transportoare MT-LB și trei tunuri antitanc BS-3 de 100 mm.

Raportul din 2024 arată un model similar. În acel an, 11 vehicule MT-LB au ajuns în Cehia împreună cu 144 de sisteme de artilerie, inclusiv lansatoare multiple de rachete BM-21, obuziere D-30 și mortiere de 120 mm. Polonia a primit 41 de vehicule blindate, inclusiv 33 de obuziere autopropulsate Gvozdika și 8 MT-LB.

Revenind la 2022, anul în care a început războiul, cifrele sunt izbitoare. Bulgaria a trimis 12 tancuri T-72 și 31 de vehicule de luptă pentru infanterie BMP-1 în Cehia, împreună cu 84 de vehicule MT-LB în Polonia și 82 de obuziere Gvozdika, 8 lansatoare de rachete BM-21 și 6 obuziere D-20 de 152 mm în Polonia.

Niciunul dintre aceste rapoarte nu menționează Ucraina ca destinație finală pentru acest echipament greu. Republica Cehă, Regatul Unit și Polonia sunt numite ca destinatari. Indiferent dacă aceasta reflectă destinația finală reală sau o structurare deliberată a transferurilor pentru a oferi Bulgariei acoperire politică pe plan intern, nu este menționată în documente. Interpretarea oferită de Defense Express și alții este că reflectă cea de-a doua variantă.

Livrări directe către Kiev și transferuri indirecte prin România

Pe lângă conducta indirectă, Bulgaria a trimis arme direct Ucrainei, enumerate ca atare în rapoartele ONU. În 2025, livrările directe au inclus 3.000 de lansatoare de rachete antitanc de unică folosință Bulspike, 100 de lansatoare de grenade ATGL-L2, 100 de mitraliere ușoare de 7,62 mm și 50 de tunuri antiaeriene ZU-2 de 14,5 mm. În 2024, Ucraina a primit 1.000 de lansatoare antitanc Bulspike și 50 de mortiere de 82 mm direct din Bulgaria.

Rapoartele din 2022 și 2023 nu menționează Ucraina ca destinatar direct de arme, deși transferurile indirecte prin Polonia, Cehia și România în acei ani sunt substanțiale.

Numai în 2023, Polonia a primit 26.000 de lansatoare de rachete antitanc, 2.360 de mitraliere ușoare și 6.950 de lansatoare de grenade din Bulgaria, în timp ce România a primit aproape 11.000 de lansatoare antitanc și 1.347 de mitraliere grele. Ca și în cazul transferurilor de echipamente grele, analiștii presupun că o parte semnificativă din acestea au ajuns la forțele ucrainene.

Primele luni de război și amploarea financiară

Importanța contribuției Bulgariei în perioada imediat următoare invaziei este greu de supraestimat. Potrivit Defense Express, în primele șase luni ale anului 2022, Bulgaria a furnizat aproximativ o treime din totalul muniției utilizate de armata ucraineană și aproape 40% din combustibilul consumat de forțele armate ucrainene. Valoarea totală a exporturilor de arme bulgare către Ucraina în acea perioadă inițială, dirijate prin SUA și Marea Britanie, a ajuns la aproximativ 2,7 miliarde de dolari.

Aceste cifre au context în imaginea mai largă a economiei de export de apărare a Bulgariei. La expoziția de apărare HEMUS 2026 de la Sofia, ministrul adjunct al Economiei, Mihaela Karadimova, a anunțat că exporturile de apărare bulgare au ajuns la aproape 2,5 miliarde de euro în 2025, menținând nivelul înregistrat în 2024. Ea a descris baza industrială de apărare ca un atu național strategic și a cerut o integrare mai profundă în consorțiile europene de apărare și în lanțurile de aprovizionare NATO.

Bulgaria a furnizat, de asemenea, servicii de reparații și întreținere pentru echipamentele militare ucrainene deteriorate, o contribuție care nu apare în datele UNROCA, dar a fost menționată separat.

Ce arată și ce nu arată documentele

Câteva avertismente importante se aplică la citirea acestor rapoarte. UNROCA acoperă armele convenționale majore și armele ușoare, dar nu include obuzele de artilerie, muniția pentru arme de calibru mic sau alte consumabile, care formează o parte substanțială a oricărui efort modern de aprovizionare militară. Rapoartele reflectă ceea ce Bulgaria a ales să declare, iar destinația declarată nu este neapărat destinația finală.

Ceea ce arată ele este o țară care a derulat una dintre cele mai substanțiale operațiuni de reutilare din epoca sovietică din Europa, în liniște și consecvență, de-a lungul mai multor guverne cu poziții publice diferite cu privire la ajutorul acordat Ucrainei. Dezbaterea politică din Bulgaria despre dacă și cât de mult ar trebui ajutată Kievul a fost aprinsă în diferite momente, în special în jurul asistenței militare directe. Documentele UNROCA sugerează că, indiferent de ceea ce s-a spus public, conducta a continuat să se miște.

Dacă Sofia va menține acest nivel de sprijin în viitor este o chestiune separată. Noul guvern sub conducerea prim-ministrului Radev a semnalat prudență cu privire la angajamentele financiare și militare suplimentare, invocând presiunile bugetare. Dar liniile de producție ale producătorilor bulgari de apărare funcționează, cifrele exporturilor se mențin, iar rutele intermediare prin Praga, Varșovia și Londra rămân bine stabilite.