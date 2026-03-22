Așa apar leziunile. Acolo se dezvoltă rapid placa de colesterol. Țigările pot sau nu să producă boli pulmonare. Dar sigur îmbolnăvesc arterele. La nivelul arterelor apar infarctul și accidentul vascular cerebral.

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Faptul că am fumat 2 țigări sau 2 pachete contează pentru plămân, dar dacă fumezi 2 pachete sau 2 țigări nu are nicio importanță pentru boala cardiovasculară, pentru că o singură țigară menține inflamația pentru dezvoltarea bolilor cardiovasculare”.

Fumul de țigară inspirat ajunge în plămâni, apoi trece în sânge. Agresează arterele. Permanent. Agresiunea cheamă sistemul imunitar. Va fi depășit. Apar leziuni în vase. Aici, colesterolul va forma depuneri. Cum ne ajută sistemul imunitar la început, apoi... schimbă macazul, ne spune membra Academiei Române de la Științe Biologice, Anca Sima:

Acad. dr. Anca Sima, Institutul de Patologie Celulară: „Exact ca în ficat, ca și în peretele arterelor, aceste lipide se oxidează destul de ușor și dau naștere la produși de oxidare, care înseamnă inflamația, inflamația cheamă monocitele, monocitele se transformă în macrofage, macrofagele sunt bune la început și foarte rele apoi, preiau aceste lipide și, dacă nu au timp să le mănânce, devin celule pline cu lipide, se cheamă celule spumoase, sunt albe, de acolo le vine numele”.

O țigară mai cere una. Iar agresiunea devine constantă în vase. Medicii ne spun că atât leziunile din vase, cât și inflamația nu dor. Așadar, nu putem să ne dăm seama că suntem în pericol de infarct sau accident vascular cerebral.

Placa de colesterol se lovește de fluxul sanguin. Permanent. Alt conflict.

Dr. Carmen Cristescu, medic primar medicină internă: „Asta face ca fluxul de sânge să nu mai fie liniar, ci turbulent, pt că dacă eu am o țeavă care arată așa și în interior am ceva, fluxul se va lovi aici, va lovi placa, placa se rupe și organismul știe să rezolve ruptura cu un cheag. Și apar accidentele vasculare”.

Așa apar infarctul ori accidentul vascular cerebral.