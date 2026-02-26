Pentru că exista riscul căderii unor obiecte, localnicii au primit un mesaj RO-Alert, prin care li s-a recomandat să se adăpostească.

Ulterior, Ministerul Apărării a anunțat că nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene

Oamenii din Chilia Veche au filmat scenele care se derulau peste Dunăre, la câteva sute de metri de ei.

Localnic: „Drone! Ieri am auzit! Stai s-o sun pe mama, să nu se sperie”.

Șuieratul prelungit al dronelor și ropotul apărării antiaeriene a Ucrainei au semănat din nou panică printre oamenii Deltei. În acest timp, radarele Ministerului Apărării au identificat prezența unui aparat de zbor neautorizat și în spațiul aerian românesc. Preventiv, au fost activate sistemele de apărare antiaeriană. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza Feteşti.

Colonel Daniel Nistor, purtător de cuvânt MApN: „Vehiculul aerian fără pilot a intrat pentru scurt timp în spațiul aerian național, în zona localității Sfântu Gheorghe, fără să fi fost pusă în pericol viața oamenilor, și l-a părăsit la nord de Sulina, evoluând doar deasupra apelor teritoriale”.

La ora 18 și 7 minute, printr-un mesaj RO-Alert, populația a fost îndemnată să se adăpostească.

sg. maj. Daniel Năstase, purtător de cuvânt al ISU Delta, Tulcea: „În urma informării primite de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență din partea Statului Major al Forțelor Aeriene a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru zona de nord, est și centrul județului Tulcea. La nivelul ISU Tulcea au fost înregistrate 4 apeluri de la locuitori ai județului care solicitau informații suplimentare”.

Măsurile de alertă au încetat în jurul orei 18:45. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, au fost raportate oficial peste 15 incursiuni ale dronelor rusești în spațiul nostru aerian.