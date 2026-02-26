Iar în localitățile sărace, funcționarii se vor împărți între două instituții pentru a-și completa norma. Primăriile se vor reorganiza, spun oficialii, în timp ce autoritățile vor urmări cu atenție rău-platnicii. Nu doar de la sol, ci și din aer cu drona, pentru a recupera bani pentru buget.

Înainte să plece la întâlnirea cu șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, premierul Ilie Bolojan a trimis la Monitorul Oficial ordonanța cu reforma administrației publice, care va duce la eliminarea a 45.700 de posturi.

Ilie Bolojan, premierul României: „Face cele două administrații mai eficiente, propunând audituri de personal și reducerea cheltuielilor acolo unde se constată că sunt nejustificate”.

Doar anul acesta, autoritățile locale vor putea decide dacă reduc numărul de posturi sau doar cheltuielile salariale. Din 2027, însă, 30% din totalul posturilor - ocupate și vacante - se desființeaza. Pleacă 10% din cei care efectiv lucrează, arată datele guvernului.

Posturi eliminate din administrație în 2026 și 2027: 12.794 posturi ocupate eliminate 26.802 posturi vacante eliminate 6.102 posturi consilieri Total: 45.698 posturi reduse

Mai puține posturi în posturi în primării

Prin reforma adoptată, numărul de posturi dintr-o primărie este acum corelat cu cel al locuitorilor, dar și cu puterea instituției de a-și plăti funcționarii din bugetul propriu. Din datele guvernului, doar un sfert dintre primării vor rămâne cu numărul actual de posturi.

Iar în localitățile mici, unii funcționari vor fi nevoiti să lucreze cu jumătate de normă, în două instituții diferite. Și Poliția Locală va fi redimensionată. Va fi un 1 polițist la 1.200 de locuitori, în loc de 1.000 ca acum. Și niciunul în localitățile mici, sărace.

În administrația centrală, se taie doar cheltuielile.

Cseke Atilla, ministrul Dezvoltării: „Cu excepțiile din Sănătate, de la Cultură, de la Apărare și Interne, se prevede o reducere a cheltuielilor de personal cu 10% pentru toate celelalte instituții guvernamentale, ministere și subordonate acestora”.

Prin reforma administrației, Guvernul a calculat că face economii de 1,6 miliarde de lei, anul acesta și 3 miliarde la anul. Dar, pentru a aduce mai mulți bani la buget, autoritățile vor lua în vizor, inclusiv din aer, și clădirile care au scăpat impozitării.

Corespondent Știrile ProTV: „Noile prevederi permit autorităților să detecteze acele construcții ridicate fără autorizație sau nedeclarate. Acestea vor putea fi impozitate la suprafața reală cu ajutorul dronelor și imaginilor din satelit. În acest caz, proprietarul va plăti un impozit dublu pe o perioadă de cinci ani. Măsura este inspirată din Grecia unde autoritățile au folosit imagini aeriene pentru a identifica piscinele nedeclarate. Rezultatul? 2% din piscinele reale apăreau și în acte”.

La sate, cel puțin, unii primari s-au descurcat până acum cu metode tradiționale.

Bebe Ivan, primar Băbana, Argeș: „Cei mai buni informatori sunt vecinii celor care construiesc ilegal. Cele mai bune camere de supraveghere: băbuțele de la poartă, pe băncuțe. Plus că avem șef de urbanism un băiat care o dată la săptămână merge pe teren”.

Ca o presiune publică, apar listele rușinii - una cu datornicii la ANAF, alta - cu datornicii la primării, la taxele locale. Pe de altă parte, prim-ministrul a vorbit despre nevoia de a crește vârsta de pensionare pentru toate categoriile de angajați cu opțiune de pensionare anticipată.

În cazul pensiilor militare de stat, ministerele de Interne și Apărării trebuie să vină cu propuneri de modificări ale legislației în următoarea lună.