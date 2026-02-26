Rețeaua, condusă de patronul clubului, ar fi obținut peste 19 milioane de lei din activități de prostituție. La descinderi, anchetatorii au găsit cocaină, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.
Descindere la un club de noapte din centrul Capitalei: rețea de trafic de persoane cu prejudiciu de 19 milioane de lei
Procurorii DIICOT au descins joi la un club de noapte din centrul Bucureștiului, într-un dosar de grup infracțional organizat, trafic de persoane și spălare de bani.
Etichete: club de noapte, prostituție, diicot,
Dată publicare: