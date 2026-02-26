Programul le oferă elevilor șansa de a experimenta viața de soldat. Însă, în ultimii doi ani, doar 45 de participanți au ales să urmeze cariera militară.

Anul trecut, 800 de liceeni din Cehia au renunțat la vacanță sau la joburile de vară pentru patru săptămâni de pregătire militară. Printre elevii voluntari s-a numărat și Victoria, care acum își dorește să intre în armată.

Victoria, participant la instruire militară voluntară: „Mă înscriu în rezerva activă, pentru că în prezent studiez la universitate și îmi pot organiza timpul. După finalizarea studiilor, intenționez să urmez o carieră militară”.

După finalizarea cursului, Martin a devenit militar profesionist, la aeroportul din Praga.

Martin Blažek, șef terminal, Baza 24 Transport Aerian, participant la instruire militară voluntară: „Aici verific pasagerii, în special pentru zboruri militare sau oficiale. Viața militară mă împlinește și îmi oferă ordine și disciplină”.

Alte câteva sute de elevi vor să participe la instruire și anul acesta.

Gabriela Kugler, Departamentul de Relații Publice, Statul Major al Armatei Cehe: „Am atins deja capacitatea maximă și avem peste o mie de cereri. Armata se confruntă cu un deficit de personal, iar acesta este unul dintre modurile prin care încearcă să rezolve problema”.

În primii doi ani, au participat în total 845 de elevi, iar aproximativ 10% au rămas implicați activ în armată.

Monika Zvěřinová, reporter TV Nova: „După instruire, 45 de absolvenți au devenit militari profesioniști, alți 26 s-au alăturat rezervei active, iar 9 studiază la Universitatea de Apărare”.

Gabriela Kugler, director general al Forțelor Armate Cehe: „Studenții au în jur de 18 ani, sunt încă foarte tineri, iar mulți spun că au nevoie de timp și experiență pentru a decide dacă viața militară li se potrivește”.

Milan Mikulecký, analist de securitate: „Nu există o legătură directă între participarea la instruirea militară și decizia de a deveni militar profesionist”.

Potrivit experților, interesul pentru cariera militară ar putea crește dacă viitorii soldați ar avea posibilitatea să obțină o locuință în localitatea unde sunt repartizați sau dacă ar beneficia de echipamente mai moderne.