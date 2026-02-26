Ce este diferit? Camerele nu sunt puse individual pe spate, ci stau pe o singură insulă, avem rama din aluminiu vopsită în culoarea telefonului și care nu mai este din titan ca în anii trecuți. În rest, mici îmbunătățiri la cameră, intră mai multă lumină în lentilă. Senzorii sunt la fel ca anul trecut, la fel și bateria.

Acest telefon are o tehnologie foarte interesantă despre care oamenii de pe internet au vorbit și care se numește privacy display. Mulți oameni își pun acea folie care polarizează ecranul astfel încât nu mai poate fi privită din lateral, iar cei din jur nu mai pot trage cu ochiul. Funcția privacy display se activează foarte ușor din setări, iar atunci ecranul nu mai poate fi văzut din stânga sau dreapta. Această funcție poate fi activată doar pentru unele aplicații sau doar pentru anumite zone, cum ar fi cea în care apar notificările.

Tot de curând a fost lansat Motorola Signature, un model prin care compania intră în zona flagshipurilor. Mai multe detalii în video: