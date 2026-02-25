Potrivit Agerpres, care citează MTI, Orban a lansat aceste acuzații într-un mesaj difuzat miercuri pe Facebook.

"Este o veste proastă pentru Europa", a subliniat Viktor Orban, potrivit căruia aceştia prelungesc un război "care evident nu are soluţie pe front, dar care implică distrugeri teribile".

"Vreo 35.000 de oameni mor sau sunt schilodiţi în fiecare lună, în timp ce liniile frontului abia se mişcă, lăsând sute de mii de văduve, orfani, mame care îşi jelesc fiii - asta este ceea ce susţine Bruxellesul", a denunţat Orban.

Între timp, "sute de miliarde de euro sunt arse... degeaba: acest război nu paralizează Rusia, ci Europa", a afirmat prim-ministrul ungar, adăugând că războiul din Ucraina "creează şi un risc de război nuclear, Europa confruntându-se cu o putere nucleară".

"Ne-ar atrage în el dacă i-am lăsa", a conchis Orban, care a mai susţinut în acelaşi mesaj că liderul partidului ungar de opoziţie Tisza, Peter Magyar, "a semnat săptămâna trecută la Munchen un pact secret cu liderii de la Bruxelles, cu asistenţă germană", în baza căruia "Ungaria va intra în rândul ţărilor europene aflate în război şi va aproba ajutor financiar pentru Ucraina în schimbul sprijinului din partea Bruxellesului şi Kievului".

Magyar va "detaşa Ungaria de petrolul şi gazele ieftine", dar "Ungaria trebuie să rămână deoparte. Guvernul ungar trebuie să menţină securitatea Ungariei. Noi vom realiza asta", a mai afirmat premierul ungar, citat de MTI.

Peter Magyar, principalul contracandidat al lui Viktor Orban la alegerile prevăzute pentru 12 aprilie în Ungaria, este susţinut de Bruxelles, în timp ce Orban se află în conflict cu Bruxellesul întrucât Ungaria a refuzat să susţină Ucraina în războiul cu Rusia şi a promovat măsuri anti-LGBT, împotriva migranţilor şi a ONG-urilor, menţionează Reuters.