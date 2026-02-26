"Scoatem păcănelele afară din Brăila! Îmi asum această decizie. Brăileni, vreau să citiţi atent şi să îmi spuneţi părerea voastră. Ca întotdeauna, vor exista şi voci nemulţumite, dar eu am fost ales primar pentru a lua decizii în interesul majorităţii, nu pentru grupuri de interese. Până acum, primarii nu aveau niciun cuvânt de spus în această privinţă. Autorizarea păcănelelor se făcea doar la Bucureşti. Acum, legea s-a schimbat şi eu îmi asum această decizie. Voi propune Consiliului Local interzicerea păcănelelor în Municipiul Brăila. O fac pentru familiile şi vieţile distruse, pentru copiii care cresc în lipsuri din cauza dependenţei părinţilor şi pentru demnitatea unui oraş care merită mai mult decât iluzii vândute pe bani grei", a scris, joi, Dragomir, pe contul personal de Facebook.

Declaraţia edilului vine după ce Guvernul a modificat, marţi, Ordonanţa de urgenţă privind administraţia, introducând obligaţia operatorilor licenţiaţi de a obţine, pe lângă licenţa naţională, şi o autorizaţie de funcţionare emisă de administraţia publică locală în raza căreia îşi desfăşoară activitatea.

Potrivit noilor reglementări, operatorii economici care deţin licenţă valabilă la nivel naţional nu vor mai putea funcţiona fără acordul administraţiei locale, responsabilitatea fiind transferată parţial către autorităţile locale, care vor decide, prin hotărâri de Consiliu Local, dacă şi în ce condiţii permit funcţionarea sălilor de jocuri de noroc.

Primarul a precizat că, de-a lungul timpului, s-a pronunţat împotriva extinderii jocurilor de noroc şi a criticat menţinerea deschisă a sălilor de jocuri în perioada pandemiei, în timp ce alte activităţi erau restricţionate."Rămân consecvent. În pandemie, când un prim-ministru PNL impunea mască şi distanţare fizică în parcuri sau biserici, dar ţinea deschise păcănelele, mi-am asumat şi am criticat dur această decizie stupidă a Guvernului. De-a lungul timpului, indiferent de ce funcţie am avut, am fost un adversar al acestui flagel care distruge vieţi şi am spus-o răspicat. Guvernele au protejat mereu această industrie a jocurilor de noroc. Să o spunem deschis. Logic, totul pe bani mulţi şi interese de tot felul. Oamenii erau mereu pe planul doi", a precizat Dragomir.El a subliniat că, dacă există brăileni care susţin sălile de jocuri de noroc sau voci care invocă libertatea de a face afaceri, le transmite că "să nu confundăm dreptul de a face afaceri cu dreptul de a exploata slăbiciunea oamenilor".

"Critica este legitimă şi o susţin, dar indiferenţa faţă de un flagel care sfâşie atât de multe familii şi împinge oameni în situaţii groaznice nu ar trebui să fie o opţiune pentru nimeni. Oricât am dezbate acest subiect, nu e despre a interzice de dragul interzicerii, ci despre a nu mai închide ochii la ceva ce face rău. Enorm de mult rău. Din acest motiv, îmi asum eliminarea păcănelelor din municipiul Brăila. Prefer să fiu criticat pentru asta decât să fiu lăudat pentru că am stat deoparte. Ştiu că voi deranja interese mari, dar 'niciun profit' nu e mai important decât brăilenii", a precizat Dragomir.

Slatina va interzice jocurile de noroc

Cu o zi în urmă, primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, a declarat că va promova o hotărâre de Consiliu Local pentru interzicerea activităţilor de jocuri de noroc în localitate.

Edilul a mai adăugat că eliminarea sălilor de joc din oraş se va face treptat, pe măsură ce vor expira autorizaţiile existente.

"Conform noilor prevederi, desfăşurarea activităţii în locaţii fizice este condiţionată de obţinerea unei autorizaţii de funcţionare eliberate de autoritatea administraţiei publice locale competente. Totodată, este introdus un nou articol care stabileşte explicit că Consiliul Local decide, prin hotărâre, dacă pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale se pot sau nu desfăşura activităţi de jocuri de noroc. În acest context, imediat după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, în prima şedinţă a Consiliului Local Slatina voi iniţia un proiect de hotărâre de către primarul Mario De Mezzo, privind interzicerea desfăşurării activităţilor de jocuri de noroc pe raza municipiului. Pentru operatorii existenţi şi autorizaţi, noul cadru legal conferă autorităţii locale dreptul de a decide dacă mai emite sau nu autorizaţii de funcţionare pe raza municipiului, ceea ce permite eliminarea treptată a acestor activităţi din oraş, în condiţiile legii", a explicat Mario De Mezzo.

Primarul municipiului Slatina a menţionat că în această perioadă se realizează o analiză privind veniturile provenite din taxele şi impozitele aferente acestor activităţi, însă "poziţia administraţiei locale rămâne fermă: interesul public, sănătatea comunităţii şi protejarea familiilor au prioritate".

Iniţiativa primarului privind eliminarea sălilor de jocuri de noroc din Slatina va fi promovată în termen "foarte scurt" după intrarea în vigoare a modificărilor legislative adoptate marţi de Guvern.

Mario De Mezzo, a transmis miercuri într-un mesaj postat pe facebook, că municipiul Slatina va fi "primul oraş liber de păcănele".

"Slatina va fi primul oraş liber de păcănele. În momentul în care Ordonanţa adoptată aseară va fi publicată în Monitorul Oficial în prima şedinţă de Consiliu Local voi propune eliminarea din municipiul Slatina a tuturor sălilor de jocuri şi a tuturor păcănelelor. Nicio păcănea nu va mai funcţiona în municipiul Slatina. Nici una. Nu! Afară din Slatina toate păcănelele care au nenorocit o ţară întreagă. Adversarii mei politici vor spune: De Mezzo, dar pierzi impozite şi taxe. Pe aceşti adversari politici îi întreb: cât costă o viaţă? Cât costă viaţa copilului de 27 de ani pe care eu l-am văzut mort, în râul Olt, în mandatul meu de prefect şi care s-a sinucis după ce a pierdut la păcănele. Cât costă vieţile copiilor, soţilor, taţilor, vieţi care sunt distruse de păcănele. Pentru mine aceste vieţi sunt nepreţuite. Sănătatea oraşului este mai importantă pentru mine şi păcănelele vor fi eliminate definitiv din Slatina", a spus Mario De Mezzo în mesajul postat online.