Proteste în Iran. O filmare arată zeci de cadavre în fața unei morgi. O studentă a fost împușcată în cap | VIDEO

O înregistrare video, a cărei locaţie a fost autentificată de AFP duminică, arată zeci de cadavre îngrămădite în faţa unei morgi la sud de Teheran, pe care ONG-uri pentru drepturile omului le identifică drept victime ale represiunii manifestaţiilor din Ir

Imaginile, geo-localizate la morga din Kahrizak, la sud de capitala iraniană, arată zeci de cadavre înfăşurate în saci negri în faţa unei morgi din Teheran şi ceea ce par a fi iranieni care îşi caută rudele dispărute.

Videoclipul a fost publicat online pentru prima dată sâmbătă. Morga este cunoscută oficial sub numele de Centrul medico-legal de diagnostic şi laborator al provinciei Teheran.

ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a afirmat că filmările "arată un număr mare de oameni ucişi în timpul manifestaţiilor naţionale din Iran".

Footage dated Friday, January 9, shows dozens, if not hundreds, of bodies at the Kahrizak Forensic Medical Center to the south of the Iranian capital of Tehran, as families search for loved ones who have been killed during the ongoing anti-government protests in Iran. pic.twitter.com/PIk9rLsXnF — OSINTdefender (@sentdefender) January 11, 2026

Organizaţia Hengaw, cu sediul tot în Norvegia, a făcut cunoscut că a autentificat imaginile arătând "zeci de cadavre însângerate în interiorul şi în exteriorul morgii din Kahrizak", descriindu-le ca dovezi ale unei "crime de o amploare şi o gravitate considerabile".

Apărători ai drepturilor omului au acuzat forţele de securitate că au folosit muniţie reală pentru a reprima manifestaţiile care durează de două săptămâni, în contextul în care internetul a fost tăiat în ţară mai mult de 60 de ore.

Aceştia şi-au exprimat temerea că sute de oameni au fost deja ucişi, mai scrie AFP.

Studentă împușcată în cap

Rubina Aminian, o studentă în vârstă de 23 de ani, a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică” în timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, a declarat Iran Human Rights.

Foto: Iran Human Rights

Aminian a fost ucisă joi după ce s-a alăturat unei manifestaţii la ieşirea din facultate, potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia.

„Surse apropiate familiei Rubinei, citând martori oculari, au declarat pentru Iran Human Rights că tânăra kurdă din Marivan a fost împuşcată din spate, de la distanţă mică, glonţul lovind-o în cap”, a afirmat grupul într-o declaraţie.

