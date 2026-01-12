Proteste în Iran. O filmare arată zeci de cadavre în fața unei morgi. O studentă a fost împușcată în cap | VIDEO

12-01-2026 | 07:37
cadavre iran
Foto: Captură Video / X

O înregistrare video, a cărei locaţie a fost autentificată de AFP duminică, arată zeci de cadavre îngrămădite în faţa unei morgi la sud de Teheran, pe care ONG-uri pentru drepturile omului le identifică drept victime ale represiunii manifestaţiilor din Ir

Lorena Mihăilă

Imaginile, geo-localizate la morga din Kahrizak, la sud de capitala iraniană, arată zeci de cadavre înfăşurate în saci negri în faţa unei morgi din Teheran şi ceea ce par a fi iranieni care îşi caută rudele dispărute.

Videoclipul a fost publicat online pentru prima dată sâmbătă. Morga este cunoscută oficial sub numele de Centrul medico-legal de diagnostic şi laborator al provinciei Teheran.

ONG-ul Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a afirmat că filmările "arată un număr mare de oameni ucişi în timpul manifestaţiilor naţionale din Iran".

Proteste Iran
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge". Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

Organizaţia Hengaw, cu sediul tot în Norvegia, a făcut cunoscut că a autentificat imaginile arătând "zeci de cadavre însângerate în interiorul şi în exteriorul morgii din Kahrizak", descriindu-le ca dovezi ale unei "crime de o amploare şi o gravitate considerabile".

Apărători ai drepturilor omului au acuzat forţele de securitate că au folosit muniţie reală pentru a reprima manifestaţiile care durează de două săptămâni, în contextul în care internetul a fost tăiat în ţară mai mult de 60 de ore.

Aceştia şi-au exprimat temerea că sute de oameni au fost deja ucişi, mai scrie AFP.

Studentă împușcată în cap

Rubina Aminian, o studentă în vârstă de 23 de ani, a fost împuşcată în cap „de la distanţă mică” în timpul protestelor antiguvernamentale din Iran, a declarat Iran Human Rights.

studenta ucisa iran

Aminian a fost ucisă joi după ce s-a alăturat unei manifestaţii la ieşirea din facultate, potrivit grupului Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia.

„Surse apropiate familiei Rubinei, citând martori oculari, au declarat pentru Iran Human Rights că tânăra kurdă din Marivan a fost împuşcată din spate, de la distanţă mică, glonţul lovind-o în cap”, a afirmat grupul într-o declaraţie.

Iranul, mesaj de amenințare pentru „delirantul” Trump. La Casa Albă, planul de atac ar fi ajuns deja pe biroul președintelui

Sursa: Agerpres

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge". Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”
Stiri externe
Trump se gândește la o intervenție militară în Iran și analizează „opţiuni foarte puternice”. „Au sunat pentru a negocia”

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat duminică faptul că liderii iranieni - care se confruntă în prezent cu proteste soldate cu victime şi cu tensiuni cu Statele Unite - l-au sunat sâmbătă pentru a negocia, relatează CNN.

O caricatură cu Donald Trump, publicată de liderul suprem al Iranului: „Și acesta va fi înlăturat”. Ce semnifică imaginea
Stiri externe
O caricatură cu Donald Trump, publicată de liderul suprem al Iranului: „Și acesta va fi înlăturat”. Ce semnifică imaginea

Contul oficial de pe reţelele sociale al liderului suprem al Iranului, ayatolahul Ali Khamenei, a publicat pe X o caricatură care îl înfăţişează pe preşedintele SUA, Donald Trump, sub forma unui sarcofag care se sparge în bucăţi.

„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge". Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți
Stiri externe
„E ca o zonă de război, străzile sunt pline de sânge”. Regimul de la Teheran reprimă brutal protestele: Peste 500 de morți

În Iran, protestatarii continuă să iasă în stradă, în ciuda represiunii brutale. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care din mulțime se aud voci care cer ajutor în limba engleză.

