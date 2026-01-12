Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another" și „Hamnet”
„One Battle After Another”, o satiră usturătoare despre politica radicală, şi „Hamnet”, o privire asupra vieţii de familie complicate a lui William Shakespeare, au câştigat premiile principale a Globurilor de Aur 2026.
Ceremonia celei de-a 83-a ediţii a Globurilor de Aur s-a încheiat duminică la Beverly Hilton.
„The Studio”, o parodie a Hollywoodului, a fost desemnată cea mai bună serie TV (musical sau comedie), iar „The Pitt”, care se desfăşoară într-un spital suprasolicitat, a câştigat premiul pentru cea mai bună serie TV (dramă).
Premiul pentru cea mai bună miniserie a fost acordat „Adolescence”, povestea unei anchete de crimă.
„One Battle After Another” a câştigat patru premii, Paul Thomas Anderson obţinând trofee pentru scenariul filmului şi pentru regia sa.
„Hamnet” a câştigat două statuete, inclusiv cea pentru Cea mai bună actriţă, acordată lui Jessie Buckley pentru interpretarea unei mame îndurerate. Filmul a fost produs de Focus Features.
Gala a fost transmisă în direct pe VOYO, unde puteți revedea întreaga ceremonie.
Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood.
Cinematografie
Cel mai bun film - dramă: "Hamnet".
Cel mai bun film - comedie/musical: "One Battle After Another".
Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura - "The Secret Agent".
Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley - "Hamnet".
Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - "Marty Supreme".
Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You".
The #GoldenGlobes award winner for Best Male Actor – Motion Picture – Musical/Comedy goes to.... Timothée Chalamet for his role in Marty Supreme! ???? pic.twitter.com/7l5vMdfI2R— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - "Sentimental Value".
Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - "One Battle After Another".
Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".
Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".
Cel mai bun film străin: "The Secret Agent" (Brazilia).
Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Sinners".
Cel mai bun film de animaţie: "KPop Demon Hunters".
Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, "Sinners".
Cel mai bun cântec original - "Golden" - "KPop Demon Hunters" (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).
Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.
Televiziune
Cel mai bun serial dramă: "The Pitt".
Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle - "The Pitt".
CONGRATULATIONS, Owen Cooper! Let's hear it for our #GoldenGlobes winner for Best Supporting Male Actor – Television in Adolescence! ???? pic.twitter.com/sNuSL8dZxR— Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026
Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn - "Pluribus".
Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: "Adolescence".
Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham - "Adolescence".
Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams - "Dying for Sex".
Cel mai bun serial de comedie/musical: "The Studio".
Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen - "The Studio".
Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart - "Hacks".
Cel mai bun podcast: "Good Hang with Amy Poehler".
Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty - "Adolescence".
Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper - "Adolescence".
Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: "Mortality".
Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.
Sursa: Agerpres
Etichete: premii, voyo, globurile de aur,
Dată publicare:
12-01-2026 07:30