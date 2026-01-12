Globurile de Aur 2026. Lista completă a câștigătorilor. Marile premii au ajuns la „One Battle After Another" și „Hamnet”

One Battle After Another
„One Battle After Another”, o satiră usturătoare despre politica radicală, şi „Hamnet”, o privire asupra vieţii de familie complicate a lui William Shakespeare, au câştigat premiile principale a Globurilor de Aur 2026.

Ceremonia celei de-a 83-a ediţii a Globurilor de Aur s-a încheiat duminică la Beverly Hilton.

„The Studio”, o parodie a Hollywoodului, a fost desemnată cea mai bună serie TV (musical sau comedie), iar „The Pitt”, care se desfăşoară într-un spital suprasolicitat, a câştigat premiul pentru cea mai bună serie TV (dramă).

Premiul pentru cea mai bună miniserie a fost acordat „Adolescence”, povestea unei anchete de crimă.

„One Battle After Another” a câştigat patru premii, Paul Thomas Anderson obţinând trofee pentru scenariul filmului şi pentru regia sa.

„Hamnet” a câştigat două statuete, inclusiv cea pentru Cea mai bună actriţă, acordată lui Jessie Buckley pentru interpretarea unei mame îndurerate. Filmul a fost produs de Focus Features.

Gala a fost transmisă în direct pe VOYO, unde puteți revedea întreaga ceremonie.

Prezentăm mai jos lista completă a premiilor atribuite la cea de-a 83-a ediţie a galei de decernare a Globurilor de Aur, organizată de Asociaţia Presei Străine de la Hollywood.

Cinematografie

Cel mai bun film - dramă: "Hamnet".

Cel mai bun film - comedie/musical: "One Battle After Another".

Cel mai bun actor într-un film dramă: Wagner Moura - "The Secret Agent".

Cea mai bună actriţă într-un film dramă: Jessie Buckley - "Hamnet".

Cel mai bun actor într-un film comedie/musical: Timothée Chalamet - "Marty Supreme".

Cea mai bună actriţă într-un film comedie/musical: Rose Byrne - "If I Had Legs I'd Kick You".

Cel mai bun actor în rol secundar: Stellan Skarsgard - "Sentimental Value".

Cea mai bună actriţă în rol secundar în film: Teyana Taylor - "One Battle After Another".

Cel mai bun regizor: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".

Cel mai bun scenariu: Paul Thomas Anderson - "One Battle After Another".

Cel mai bun film străin: "The Secret Agent" (Brazilia).

Cea mai bună performanţă în domeniul cinematografiei şi în box-office: "Sinners".

Cel mai bun film de animaţie: "KPop Demon Hunters".

Cea mai bună coloană sonoră - Ludwig Göransson, "Sinners".

Cel mai bun cântec original - "Golden" - "KPop Demon Hunters" (Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun, Kim Eun-jae (EJAE), Mark Sonnenblick).

Premiul onorific Cecil B. DeMille: Helen Mirren.

Televiziune

Cel mai bun serial dramă: "The Pitt".

Cel mai bun actor într-un serial dramă: Noah Wyle - "The Pitt".

Cea mai bună actriţă într-un serial dramă: Rhea Seehorn - "Pluribus".

Cel mai bun film pentru televiziune/mini-serie: "Adolescence".

Cel mai bun actor într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Stephen Graham - "Adolescence".

Cea mai bună actriţă într-o miniserie/ antologie/ film de televiziune: Michelle Williams - "Dying for Sex".

Cel mai bun serial de comedie/musical: "The Studio".

Cel mai bun actor într-un serial de comedie/musical: Seth Rogen - "The Studio".

Cea mai bună actriţă într-un serial de comedie/musical: Jean Smart - "Hacks".

Cel mai bun podcast: "Good Hang with Amy Poehler".

Cea mai bună actriţă într-un rol secundar la televiziune: Erin Doherty - "Adolescence".

Cel mai bun actor într-un rol secundar la televiziune: Owen Cooper - "Adolescence".

Cea mai bună interpretare stand-up comedy TV: Ricky Gervais: "Mortality".

Premiul onorific Carol Burnett: Sarah Jessica Parker.

