Surpriză pentru un șofer din județul Bihor. O haită de lupi i-a apărut în fața mașinii. Ce a făcut unul dintre animale
Surpriză pentru un șofer pe un drum județean dintr-o comună din Bihor. O haită de șase lupi i-a tăiat calea.
În imagini se observă cum animalele nu par speriate de farurile mașinii. Una dintre sălbăticiuni chiar s-a apropiat de vehicul.
Asta în timp ce un lup, alături de alți doi membri din haită, a traversat drumul și s-a oprit pentru a-l privi pe bărbatul de la volan.
Animalele erau, cel mai probabil, în căutare de hrană, spun vânătorii.
Localnicii sunt sfătuiți să nu circule pe jos după lăsarea serii.