Tot ce ai nevoie sunt verdețurile proaspete, sare și borcane curate, iar pregătirea nu durează mult.

De ce să pui verdețuri la borcan cu sare

Este greu să întreci aroma verdețurilor proaspăt culese direct din grădină. Din păcate, acestea nu rezistă foarte mult timp după recoltare.

Unele tipuri de verdețuri nu se păstrează la fel de bine prin deshidratare sau dacă le usuci. Majoritatea plantelor aromatice cu frunze, precum busuiocul, coriandrul, arpagicul, feniculul și pătrunjelul, își pierd din aromă atunci când sunt transformate în verdețuri uscate.

Motivul este conținutul ridicat de apă. Verdețurile care au cel mai bun gust atunci când sunt proaspete se păstrează foarte bine în sare. Această metodă poate fi folosită, de exemplu, pentru conservarea busuiocului și coriandrului proaspăt.

Cum folosești verdețurile păstrate în sare

Frunzele proaspete se păstrează foarte bine și își mențin textura, astfel încât pot fi folosite la fel ca verdețurile proaspete. Ambele metode de conservare în sare oferă și o sare aromată cu gust de verdețuri, care poate fi folosită pentru a da mai multă aromă preparatelor.

După ce ai la îndemână sare cu verdețuri, vei descoperi că poate fi folosită în foarte multe feluri. Iată câteva idei:

• Tocănițe și mâncăruri gătite – Sarea cu verdețuri poate fi adăugată peste orice fel de mâncare, fie că e o mâncărică de cartofi, varză călită, chifteluțe sau o ciorbă de perișoare.

• Paste – Sarea cu busuioc, arpagic sau pătrunjel poate adăuga aromă sosurilor de roșii și preparatelor pe bază de paste.

• Supe și ciorbe– Poți folosi sare cu verdețuri în locul sării obișnuite.

• Supă de oase – Sarea aromată poate fi folosită și pentru a da gust supei de oase.

• Floricele – Sarea cu verdețuri poate transforma floricelele într-o gustare mai aromată.

• Pâine – O poți folosi pentru a da un gust sărat și aromat pâinii sau lipiilor cu verdețuri.

Ce tip de sare să folosești

Înainte de a începe, este important să alegi corect sarea. În această metodă, sarea are rolul de conservant, așa că trebuie să fie fără aditivi.

Poți folosi mai multe tipuri de sare, în funcție de preferințe. Important este să alegi o sare fără aditivi, precum sarea de mare sau sarea de murături.

Sarea de masă obișnuită nu este recomandată, deoarece poate conține aditivi, inclusiv agenți antiaglomeranți. Verifică întotdeauna eticheta înainte de a o folosi.

• Sarea kosher – este alcătuită din clorură de sodiu și, de regulă, nu conține agenți antiaglomeranți. Verifică totuși eticheta pentru a te asigura.

• Sarea pentru murături – este o sare pură, fără agenți antiaglomeranți sau alți aditivi. Are granule mai fine decât sarea kosher și un gust mai sărat.

• Sarea de mare – este obținută prin evaporarea apei de mare și este folosită frecvent în bucătărie.

• Sarea roz de Himalaya – are culoarea roz datorită mineralelor prezente în cantități mici.

• Sarea de mare celtică – este o sare de mare cu un conținut de minerale.

Cum păstrezi verdețurile proaspete la borcan cu sare

Ai nevoie de:

• Verdețuri proaspete – Verdețurile cu frunze, precum busuiocul, coriandrul, feniculul, arpagicul, leușteanul și pătrunjelul, sunt cele mai potrivite.

• Sare – Poți folosi sare pentru murături sau sare de mare, fără aditivi.

Această metodă de conservare a verdețurilor în sare este rapidă și foarte simplă. Este o variantă potrivită atunci când nu ai mult timp la dispoziție sau spațiu suficient în frigider. Verdețurile astfel păstrate pot fi ținute pe blatul din bucătărie sau în cămară și rezistă până la șase luni.

Începe prin a culege verdețurile atunci când sunt în cea mai bună stare. Nu folosi frunze îngălbenite sau care încep să se usuce. Spală bine verdețurile și usucă-le foarte bine.

Îndepărtează porțiunile groase sau tari ale tulpinilor, dar poți păstra tulpinile fragede. Acestea au aceeași aromă ca frunzele și pot fi păstrate împreună cu ele.

Pregătește un borcan curat și complet uscat, care se închide ermetic. Este important să nu rămână umezeală în interior, deoarece aceasta poate favoriza apariția mucegaiului.

Acoperă complet fundul recipientului cu un strat de sare. Acesta ar trebui să aibă aproximativ 3-6 mm grosime. Cantitatea de sare depinde de dimensiunea recipientului, dar fundul trebuie să fie acoperit în întregime.

Pune un strat de frunze peste sare. Numărul de frunze depinde de tipul de verdeață și de dimensiunea recipientului. Frunzele se pot suprapune ușor la margini, dar nu trebuie puse în grămezi unele peste altele.

Presară puțină sare între fiecare strat de frunze. Nu este nevoie de o cantitate mare, însă este important ca fiecare strat de frunze să fie presărat cu sare, pentru a reduce riscul apariției mucegaiului.

Continuă să alternezi straturile de verdețuri și sare până când ajungi în partea de sus a recipientului sau termini frunzele.

La final, adaugă un strat complet de sare, cu aceeași grosime de aproximativ 3-6 mm ca cel de la baza recipientului.

Mișcă ușor recipientul pentru ca sarea să ajungă și în eventualele spații cu aer dintre frunze.

Curăță sarea de pe marginile recipientului, astfel încât capacul să se poată închide etanș.

Închide recipientul și păstrează-l pe blatul din bucătărie, în cămară sau în frigider, în funcție de spațiul disponibil.

Când vrei să folosești verdețurile, scoate cantitatea dorită de frunze, îndepărtează excesul de sare și folosește-le ca pe verdețurile proaspete.

Vor avea un gust ușor sărat, dar își vor păstra aroma. După ce ai folosit toate frunzele din borcan, poți păstra sarea rămasă și o poți folosi pentru a asezona alte preparate.