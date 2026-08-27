Secretul celei mai bune socate. De ce se face în borcane mari de sticlă și nu în oale

Socata este o băutură răcoritoare, cu un gust unic, potrivită pentru zilele călduroase de vară. Socata are o istorie îndelungată și este îndrăgită în special în România, dar și în alte țări din Europa de Est.

Ingredientul principal al acestei băuturi sunt florile de soc, cunoscute pentru proprietățile lor medicinale și gustul lor distinctiv. Florile de soc sunt culese cu grijă în timpul sezonului lor efemer, când inflorescențele delicate emană un parfum subtil și atrăgător.

Această băutură nu este doar o sursă de hidratare și răcorire, ci are și valoare culturală și tradiție. În multe familii și comunități, pregătirea socatei a devenit o activitate socială, în care oamenii se adună împreună pentru a culege florile de soc și a le transforma într-o băutură delicioasă.

Pe lângă gustul său minunat, socata are și beneficii pentru sănătate. Florile de soc sunt cunoscute pentru proprietățile lor antiinflamatorii, antioxidante și de stimulare a sistemului imunitar. De asemenea, socata este o alternativă naturală și sănătoasă la băuturile carbogazoase îndulcite artificial.

Socata - ce presupune rețeta

Pentru a pregăti socata, florile de soc sunt înmuiate în apă fierbinte, unde eliberează aromele și substanțele benefice. Apoi, se adaugă zahărul, care conferă băuturii dulceață și echilibrează gustul floral al florilor de soc. Pentru a-i da un plus de prospețime, se stoarce și lămâia, care adaugă o notă acidulată și o tentă ușor citrică.

Socata se lasă să fermenteze la temperatura camerei timp de câteva zile, timp în care aromele se amestecă și se intensifică. Apoi, este filtrată și răcită, înainte de a fi servită în pahare cu gheață.

Rețeta pentru a face socată

Pentru a pregăti socata, veți avea nevoie de următoarele ingrediente, potrivit BBC GoodFood:

- Aproximativ 20 de inflorescențe de soc (asigurați-vă că sunt curate și fără insecte)

- 2 lămâi

- 300-400 de grame de zahăr (cantitatea poate varia în funcție de preferințele dumneavoastră privind dulceața)

- 4 litri de apă

- Opțional: câteva frunze de mentă sau frunze de busuioc pentru a adăuga o notă de prospețime suplimentară

Iată pașii pentru prepararea socatei:

· Clătiți bine florile de soc sub apă rece pentru a îndepărta impuritățile.

· Puneți florile de soc într-un vas mare și adăugați apă fierbinte peste ele. Lăsați-le să stea acolo timp de aproximativ 24 de ore, astfel încât aroma lor să se elibereze în apă.

· După 24 de ore, strecurați lichidul printr-un tifon sau o sită fină pentru a îndepărta florile și a obține sucul de soc.

· Stoarceți sucul de la cele două lămâi și adăugați-l în sucul de soc obținut.

· Adăugați zahărul în sucul de soc și amestecați bine până când acesta se dizolvă complet. Ajustați cantitatea de zahăr în funcție de preferințele dumneavoastră privind dulceața.

· Opțional, adăugați câteva frunze de mentă sau frunze de busuioc pentru a adăuga o notă de prospețime suplimentară.

· Transferați socata în sticle sau recipiente de sticlă închise ermetic și lăsați-o să fermenteze la temperatura camerei timp de aproximativ 2-3 zile. Asigurați-vă că deschideți sticlele periodic pentru a elibera presiunea acumulată.

· După perioada de fermentație, transferați socata în frigider și lăsați-o să se răcească bine înainte de a o servi.

· Serviți socata rece, adăugând gheață și bucurându-vă de această băutură revigorantă în zilele călduroase de vară, scrie Country File.

Sfaturile pentru o socată reușită

Iată câteva trucuri mai puțin cunoscute pentru a vă asigura că socata voastră va ieși delicioasă:

Alegeți flori de soc proaspete

Asigurați-vă că culegeți sau achiziționați flori de soc proaspete și înflorite. Aroma și gustul socatei depind în mare măsură de calitatea florilor de soc folosite.

Evitați tulpinile verzi

Atunci când culegeți florile de soc, asigurați-vă că evitați să luați tulpinile verzi, deoarece acestea pot adăuga un gust amar socatei.

Nu folosiți flori de soc tratate chimic

Dacă culegeți flori de soc din natură, asigurați-vă că nu sunt tratate chimic sau expuse poluării. Este mai bine să culegeți flori de soc din locuri curate și necontaminate.

Lăsați socata să fermenteze la temperatura potrivită

Temperatura camerei este importantă în procesul de fermentare a socatei. Asigurați-vă că lăsați socata să fermenteze la o temperatură constantă și moderată, în jur de 20-25 de grade Celsius, pentru a obține rezultate optime.

Controlați fermentarea

În timpul procesului de fermentare, este recomandat să deschideți periodic sticlele de socată pentru a elibera presiunea acumulată și a evita depășirea fermentării. Dacă simțiți că socata este suficient de efervescentă și gustul este pe placul vostru, puteți opri fermentarea prin transferarea sticlelor în frigider.

Păstrați socata în recipiente etanșe

După fermentare, transferați socata în recipiente de sticlă închise ermetic pentru a păstra aroma și efervescența. Astfel, socata va rămâne proaspătă și delicioasă pentru mai mult timp.

Experimentați cu arome suplimentare

Dacă doriți să adăugați arome în socată, puteți experimenta cu alimente suplimentare. De exemplu, puteți adăuga coji de portocală sau frunze de mentă în timpul fermentări.

Serviți socata cu gheață și felii de fructe

Pentru a intensifica senzația de răcorire, puteți adăuga gheață în paharele de socată. De asemenea, puteți adăuga felii subțiri de lămâie, portocală sau alte fructe pentru a aduce un plus de prospețime.

Socata se ține în borcane mari de sticlă

Socata este adesea păstrată în borcane mari de sticlă deoarece, pe parcursul procesului de fermentare, socata produce dioxid de carbon, ceea ce poate duce la acumularea presiunii în interiorul recipientului. Borcanele mari de sticlă, cu un capac etanș, sunt capabile să reziste presiunii și să prevină scurgerile sau exploziile.

De asemenea, în timpul fermentării, socata poate crește în volum din cauza proceselor microbiologice. Utilizarea unui borcan mare de sticlă oferă suficient spațiu pentru ca socata să crească, evitând riscul de scurgeri.

În același timp, datorită dimensiunii sale mai mari, un borcan mare de sticlă facilitează amestecarea ingredientelor și filtrarea socatei. Aceasta asigură o distribuție uniformă a aromelor și ajută la îndepărtarea florei de soc și a altor sedimente înainte de servire.

Socata se poate păstra timp îndelungat și poate dezvolta arome mai complexe pe măsură ce stă în borcan. Utilizarea unui borcan mare de sticlă permite o păstrare mai îndelungată a socatei, iar gustul său se poate îmbunătăți în timp.

Este important să asigurați-vă că borcanul de sticlă este curat și steril înainte de utilizare, pentru a preveni contaminarea socatei. În plus, capacul borcanului ar trebui să fie etanș pentru a menține prospețimea și siguranța băuturii.

Cât timp se păstrează socata și cum îți dai seama că s-a stricat

Deși fermentarea îi oferă socatei gustul ușor acidulat și efervescența specifică, băutura preparată în casă trebuie consumată cu atenție. Procesul de fermentație continuă dacă socata este păstrată la temperatura camerei, iar acest lucru poate modifica atât gustul, cât și presiunea din recipient.

După ce a ajuns la nivelul dorit de acidulare, socata trebuie mutată la frigider. Temperatura scăzută încetinește activitatea microorganismelor responsabile de fermentație, însă nu o oprește complet. Pentru un preparat făcut în casă, este recomandat să fie consumat într-un interval scurt și să fie păstrat permanent la rece.

Un aspect important este recipientul. Nu umple complet sticlele sau borcanele dacă băutura încă fermentează, deoarece dioxidul de carbon produs poate crește presiunea. În cazul recipientelor închise ermetic, acumularea excesivă de gaz poate provoca scurgeri sau chiar spargerea recipientului.

Înainte de consum, verifică aspectul, mirosul și gustul socatei. Un miros neobișnuit, apariția mucegaiului, o peliculă suspectă la suprafață sau o schimbare accentuată a culorii sunt motive pentru care băutura trebuie aruncată. Nu încerca să îndepărtezi doar partea alterată și să consumi restul.

De asemenea, este important să folosești flori de soc identificate corect și să eviți consumul florilor, frunzelor sau fructelor crude de soc în cantități nepotrivite. Prepararea corectă și igiena recipientelor sunt esențiale pentru obținerea unei băuturi sigure.

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