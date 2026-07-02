Cele mai bune plante aromatice pentru balcon. Ce verdețuri poți cultiva în ghiveci fără experiență

Busuiocul, pătrunjelul, mărarul, menta sau oregano pot crește bine în ghiveci, dacă au lumină, apă la momentul potrivit și sunt recoltate corect. Ce plante aromatice se dezvoltă cel mai bine în ghiveci Plantele aromatice sunt o alegere foarte bună pentru ghiveci, mai ales atunci când nu ai grădină, dar vrei să ai verdețuri proaspete aproape de bucătărie. Le poți ține pe pervaz, pe balcon sau pe terasă, iar multe dintre ele se adaptează bine și în spații mici. Cele mai potrivite sunt plantele care nu au nevoie de rădăcini foarte adânci și care suportă bine tăierile dese. Printre cele mai sigure alegeri se numără pătrunjelul, menta, arpagicul, busuiocul, oregano, coriandrul și cimbrul. După ce prinzi puțină experiență, poți încerca și rozmarinul, salvia, măghiranul sau dafinul, dar acestea au nevoie de mai multă lumină și pot fi ceva mai sensibile în apartament, notează Yardandgarden.com. Când crești plante aromatice în ghiveci, sunt câteva lucruri care contează cel mai mult: lumina, drenajul și felul în care le uzi. Cele mai multe ierburi aromatice au nevoie de un loc luminos, unde să primească suficient soare. Totuși, nu toate cer aceeași cantitate de apă. Cimbrul, oregano, rozmarinul și salvia preferă un pământ care se scurge ușor și nu rămâne ud mult timp. Dacă solul este mereu îmbibat, rădăcinile pot avea de suferit. În schimb, pătrunjelul, busuiocul, menta și coriandrul se simt mai bine într-un pământ ușor umed, dar fără apă adunată la baza ghiveciului. Citește și Diferența dintre hamsie și șprot. Cum îți dai seama ce pește primești de fapt la restaurant De aceea, este bine să pui împreună plante care au nevoi asemănătoare. Nu este suficient să arate frumos una lângă alta, pentru că unele vor mai multă apă, iar altele au nevoie de un sol mai uscat. Specialiștii recomandă, de exemplu, combinații precum rozmarin, cimbru și salvie, sau busuioc, pătrunjel italian și arpagic, tocmai pentru că aceste plante au cerințe apropiate și pot fi îngrijite mai ușor împreună. Menta este una dintre plantele care merită ținute separat. Deși pare foarte simplu de crescut, se întinde repede și poate sufoca alte plante dacă este pusă în același vas cu ele. Într-un ghiveci separat, însă, o poți controla mult mai bine. Busuiocul, pătrunjelul și arpagicul sunt alegeri foarte bune dacă le folosești des la mâncare, pentru că se refac după tăiere, mai ales dacă primesc lumină suficientă. Astfel, poți avea frunze proaspete timp de mai multe săptămâni, fără să cumperi mereu legături noi de verdețuri. Busuiocul, una dintre cele mai productive plante aromatice pentru apartament Busuiocul este una dintre cele mai potrivite plante aromatice pentru apartament, mai ales dacă vrei să ai frunze proaspete la îndemână, fără prea multă bătaie de cap. Crește bine în ghiveci, nu ocupă mult loc și poate sta foarte bine pe un pervaz luminos. Dacă are suficientă lumină, îți poate oferi frunze pentru salate, paste, sosuri, sandvișuri sau alte preparate simple de zi cu zi. Busuiocul poate fi crescut în interior pe tot parcursul anului, cu condiția să primească lumină puternică. Ideal ar fi să stea lângă o fereastră însorită, orientată spre sud, unde poate avea între șase și opt ore de lumină pe zi. Dacă apartamentul nu este suficient de luminos, planta poate fi ajutată și cu lămpi speciale pentru creștere. Busuiocul este productiv mai ales pentru că răspunde bine la recoltare. Nu trebuie lăsat să crească foarte înalt, cu tulpini lungi, subțiri și puține frunze. Dacă îl ciupești din vârf și îl recoltezi de sus în jos, planta începe să se ramifice și devine mai bogată. Cu alte cuvinte, tăierile regulate nu îi fac rău, ci îl ajută să crească mai des și să producă mai multe frunze. Important este să nu rupi frunzele la întâmplare, mai ales pe cele de jos. Cel mai bine este să tai vârfurile sau bucăți mici de tulpină, după ce planta s-a prins bine și a început să se îndesească. Pentru a se dezvolta frumos, busuiocul are nevoie de un pământ fertil, ușor umed, dar care lasă apa să se scurgă bine. Ghiveciul trebuie să aibă găuri la bază, pentru că apa rămasă în exces poate duce la putrezirea rădăcinilor. Udarea nu ar trebui făcută după un program fix, ci în funcție de cum arată pământul. De obicei, îl uzi atunci când stratul de la suprafață începe să se usuce. Vara sau într-un apartament foarte călduros, busuiocul poate avea nevoie de apă mai des. Pentru spațiile mici, sunt potrivite soiurile compacte, precum Spicy Globe sau Everleaf. Acestea rămân mai ordonate și sunt mai ușor de ținut în ghiveci. Dacă busuiocul începe să facă flori, este bine să le rupi. Altfel, planta își va folosi energia pentru semințe, nu pentru frunzele pe care vrei să le consumi.

Pătrunjelul și mărarul, verdețuri ușor de întreținut în ghiveci Pătrunjelul este una dintre cele mai potrivite verdețuri pentru ghiveci, mai ales dacă vrei o plantă simplă, utilă și ușor de folosit aproape în fiecare zi. Nu are nevoie de foarte mult spațiu, dar se dezvoltă mai bine într-un ghiveci cu drenaj bun și într-un pământ fertil, care păstrează umezeala fără să rămână plin de apă. Pătrunjelul poate fi semănat direct în vasul în care va crește, din primăvară până spre finalul verii. Se simte bine atât într-un loc cu soare, cât și într-un spațiu cu semiumbră. Dacă vrei să ai pătrunjel proaspăt mai mult timp, îl poți semăna în mai multe runde, la câteva săptămâni distanță. Așa nu vei avea o singură recoltă, ci frunze tinere pe o perioadă mai lungă. În ghiveci, pătrunjelul are și avantajul că poate fi ținut aproape de casă, pe balcon, pe terasă sau pe un pervaz luminos. Îl poți lua ușor la nevoie, pentru ciorbe, salate, sosuri sau alte mâncăruri simple. Pătrunjelul nu trebuie udat în exces, dar nici lăsat să se usuce complet. Cel mai bine este ca pământul să rămână ușor umed, fără apă adunată la baza vasului. De aceea, ghiveciul contează aproape la fel de mult ca planta. Dacă nu are găuri de scurgere, apa poate rămâne blocată în pământ, iar rădăcinile pot începe să sufere. Chiar dacă planta pare bine la început, în timp se poate îngălbeni sau se poate opri din creștere.

Mărarul este la fel de util în ghiveci, dar crește puțin diferit față de pătrunjel. Se înalță mai mult, are frunze fine și are nevoie de un loc luminos, ferit de vânt puternic. Preferă un pământ bine drenat, bogat în materie organică, și poate fi crescut și în interior, dacă primește suficientă lumină. Mărarul nu suportă foarte bine mutarea dintr-un vas în altul, așa că este mai bine să fie semănat direct în ghiveciul în care va rămâne. Frunzele pot fi recoltate, de obicei, după aproximativ opt săptămâni, iar dacă îl semeni în loturi mici, din primăvară până la mijlocul verii, vei avea mărar proaspăt mai mult timp.

Menta și oregano, plante aromatice rezistente și parfumate Menta este una dintre cele mai rezistente plante aromatice pe care le poți crește în ghiveci. De fapt, ghiveciul este una dintre cele mai bune variante pentru ea, pentru că menta se întinde foarte repede. Dacă este pusă direct în grădină sau într-un vas comun cu alte plante, poate ajunge să le acopere și să le sufoce. Într-un ghiveci separat, însă, este mult mai ușor de controlat și o poți tăia ori de câte ori ai nevoie. Menta este practică mai ales pentru că poate fi folosită în multe feluri. O poți pune în ceai, limonadă, salate, deserturi sau chiar în unele sosuri. Îi place un pământ ceva mai umed decât altor plante aromatice, dar asta nu înseamnă că trebuie ținută în apă. Are nevoie de udări regulate, mai ales vara, însă ghiveciul trebuie să lase apa să se scurgă. Dacă pământul se usucă prea tare, frunzele își pot pierde din prospețime. Dacă, în schimb, apa stagnează, rădăcinile pot avea probleme. Un alt avantaj al mentei este că suportă bine recoltările repetate. Cu cât o tunzi mai corect, cu atât se îndesește mai frumos. Este bine să tai vârfurile și tulpinile mai lungi, nu doar să smulgi câteva frunze la întâmplare.

Oregano are un ritm diferit de creștere. Este o plantă aromată, mediteraneeană, care iubește soarele și preferă un pământ bine drenat. Se potrivește foarte bine în ghiveci, inclusiv pe un pervaz luminos sau pe balcon, tocmai pentru că vasul se usucă mai repede decât pământul din grădină. Pentru oregano, acest lucru este un avantaj, pentru că nu îi place umezeala în exces. Are nevoie de lumină bună, de un ghiveci cu găuri de scurgere și de udări moderate.

Cât de des se udă plantele aromatice cultivate pe balcon Plantele aromatice cultivate pe balcon nu se udă după o regulă fixă, valabilă pentru toate ghivecele. Nu este suficient să spui că le uzi o dată pe zi sau o dată la două zile, pentru că fiecare plantă poate avea nevoie de alt ritm. Cel mai sigur este să verifici pământul înainte să torni apă. Uneori, stratul de la suprafață pare uscat, dar mai jos pământul este încă umed. De aceea, poți testa cu degetul, la câțiva centimetri adâncime. Dacă simți că pământul este uscat, planta are nevoie de apă. Dacă este încă umed, mai poți aștepta. Pe balcon, ghivecele se usucă mai repede decât plantele puse direct în grădină. Vântul, soarele puternic, canicula și dimensiunea vasului schimbă mult felul în care planta consumă apa. Un ghiveci mic se poate usca mult mai repede decât unul mare, iar un vas de lut pierde apa mai repede decât unul din plastic. Vara, în zilele foarte calde și însorite, unele plante aromatice pot avea nevoie de apă zilnic. În perioadele de caniculă, mai ales dacă balconul este expus multe ore la soare, pot exista situații în care unele ghivece trebuie udate chiar de două ori pe zi. Totuși, prea multă apă poate face la fel de mult rău ca lipsa ei. Rădăcinile au nevoie de umezeală, dar și de aer. Dacă pământul rămâne mereu îmbibat, planta poate începe să sufere, chiar dacă la început pare sănătoasă. Busuiocul, pătrunjelul, menta și coriandrul preferă un sol ușor umed, fără să stea cu rădăcinile în apă. În schimb, oregano, cimbrul, rozmarinul și salvia suportă mai bine perioadele în care pământul se usucă puțin între udări. De aceea, plantele aromatice nu trebuie tratate toate la fel. Unele au nevoie de mai multă umezeală, altele se simt mai bine într-un pământ mai uscat. Apa se toarnă încet, la baza plantei, nu peste frunze, până când pământul se umezește bine. Un semn bun este atunci când apa începe să iasă prin găurile de drenaj ale ghiveciului. Asta arată că umezeala a ajuns și la rădăcini, nu doar la stratul de la suprafață.

Cum recoltezi corect plantele aromatice pentru a stimula creșterea Plantele aromatice nu trebuie culese la întâmplare, frunză cu frunză, mai ales dacă vrei să continue să crească frumos. Recoltarea făcută corect ajută planta să se îndesească, să facă lăstari noi și să rămână productivă mai mult timp. În loc să rupi câteva frunze de jos, este mai bine să tai vârfurile sau bucăți mici de tulpină. Tăierea se face deasupra unui nod, adică în zona din care planta poate porni ramuri noi. La busuioc, mentă și oregano, regula simplă este să recoltezi din partea de sus. Când tai vârful, planta nu mai crește doar în înălțime, ci începe să se ramifice. Așa devine mai plină, mai bogată și produce mai multe frunze. Dacă iei mereu doar frunzele de jos, planta poate rămâne lungă, rară și mai puțin productivă. În schimb, tăierile făcute regulat și cu grijă o ajută să arate mai bine și să fie mai ușor de folosit în bucătărie. În cazul busuiocului, este bine să fii atentă și la flori. Dacă apar boboci, aceștia ar trebui rupți cât mai devreme. Când busuiocul începe să înflorească, planta își folosește energia pentru flori și semințe, nu pentru frunze. Din acest motiv, frunzele pot deveni mai puțin fragede și își pot pierde din aromă. Dacă îndepărtezi bobocii la timp, planta rămâne mai mult timp verde, bogată și bună pentru consum, notează The Spruce. La pătrunjel, recoltarea se face puțin diferit. Nu se taie planta de sus, ca la busuioc, ci se aleg tulpinile exterioare. Acestea se taie cât mai aproape de bază, iar centrul plantei se lasă să crească în continuare. Așa pătrunjelul se poate reface mai bine și produce frunze noi. Dacă tai tot din mijloc sau rupi frunzele la întâmplare, planta poate slăbi și se poate regenera mai greu. Pentru plantele perene, cum sunt oregano, cimbrul, rozmarinul și salvia, tăierile trebuie făcute mai moderat. Aceste plante nu se recoltează la fel de agresiv ca cele anuale. Cel mai bine este să iei doar partea superioară a plantei și să lași suficientă verdeață pentru ca ea să poată continua să crească. Plantele cultivate pentru frunze se recoltează, de obicei, înainte să înflorească. Atunci frunzele sunt mai aromate, mai fragede și mai bune pentru folosit în mâncare.

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