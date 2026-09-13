Acești ardei mici umpluți sunt un aperitiv excelent sau chiar o garnitură delicioasă pentru orice preparat grecesc.

Ce sunt ardeii umpluți cu feta

Ardei roșii cu brânză feta sunt un aperitiv rece din Salonic. Ardei cărnoși, dulci, de formă alungită sau ardei mici, umpluți cu un amestec de brânză feta și iaurt grecesc, asezonați cu oregano și completați cu măsline verzi.

Acești ardei umpluți cu brânză sunt modul specific din nordul Greciei de a combina ardeii cu produsele lactate, în loc să le servească separat.

Ardeii sunt moi și ușor dulci, cu suficientă aciditate pentru a echilibra umplutura. Amestecul de brânză din interior este cremos și ușor acrișor, iar oregano adaugă o aromă discretă, care echilibrează gustul bogat al brânzei. Rezultatul nu este greu: este echilibrat și gustos și poate fi consumat imediat, direct din borcan, fără nicio pregătire.

Cum se servesc

• Platou de aperitive: servește ardeii alături de măsline, mezeluri și pâine. Se potrivesc bine cu alimente sărate sau murături.

• Gustare rapidă cu proteine: umplutura cu brânză conține suficiente proteine și grăsimi pentru o gustare sănătoasă.

• Pe pâine prăjită sau lipie: pune ardeii umpluți cu brânză feta pe pâine prăjită.

• Aperitiv grecesc pentru musafiri: servește-i cu măsline Kalamata, sos tzatziki și pâine pita. Preparatul este gata în mai puțin de două minute.

• Direct din borcan, la temperatura camerei, așa cum sunt consumați de obicei în Grecia, fără adaosuri.

Ce tip de ardei se folosesc și cum alegi cea mai bună brânză Feta autentică

Cel mai bine este să folosești ardei mini sau ardei „snack” așa cum îi mai găsești în magazine. Totuși, dacă nu găsești, alege ardei normali kapia, cât mai subțiri și lunguieți, astfel încât să încapă în borcan.

Această gustare mediteraneană este perfectă pentru un platou cu mezeluri și aperitive de tot felul. Scoate-i din borcan alături de ulei și servește-i alături de pâine prăjită sau bucăți de pita grecească, măsline kalamata, tirokafteri, tzatziki sau tot felul de alte aperitive grecești.

Rețeta pas cu pas

Ingrediente:

• 12-15 ardei mini sau ardei kapia mici/snack

• 150 g cremă de brânză

• 250 g brânză feta

• 2 linguri pastă de măsline

• 1 linguriță oregano

• un praf de piper

Pentru fiert:

• 2 lingurițe oregano

• 2 lingurițe busuioc

• sare, după gust

• câteva boabe de piper

Mod de preparare:

Pune 2-3 litri de apă într-o cratiță încăpătoare și las-o să fiarbă. Adaugă oregano, busuiocul, sarea și câteva boabe de piper. Între timp, pregătește ardeii. Taie partea de sus și îndepărtează cotoarele și semințele. Dacă folosești ardei kapia mai mari, taie doar aproximativ 5-6 cm din vârf și folosește această parte pentru umplut.

Când apa începe să fiarbă, pune ardeii în cratiță și lasă-i la opărit aproximativ 3 minute. Scoate-i apoi și trece-i imediat printr-un jet de apă rece. Astfel, procesul de fierbere este oprit, iar ardeii nu se înmoaie prea mult.

Cum pregătești umplutura

Zdrobește brânza feta și amestec-o cu crema de brânză, pasta de măsline, oregano și un praf de piper. Amestecă până când obții o compoziție cremoasă și omogenă.

Umple fiecare ardei cu amestecul de brânzeturi. Îi poți servi imediat, ca aperitiv, sau îi poți pune la marinat.

Secretul conservării la borcan. Cum sterilizezi și păstrezi ardeii fermi mai multe luni

Pentru varianta marinată, așază ardeii umpluți într-un borcan curat. Acoperă-i cu ulei de măsline și adaugă oregano. Închide borcanul și păstrează-l la frigider până în momentul servirii.

Dacă vrei să păstrezi ardeii umpluți cu feta mai mult timp, este importantă sterilizarea borcanelor. În primul rând, borcanele și capacele trebuie spălate foarte bine și sterilizate. Borcanele curate pot fi puse într-o tavă și încălzite în cuptor, iar capacele se sterilizează separat.

Borcanele trebuie să rămână calde până în momentul umplerii. Pentru ca ardeii să rămână fermi, nu îi fierbe prea mult înainte de conservare. Opărirea trebuie să fie scurtă, doar cât să îi înmoaie ușor. După aceea, răcește-i rapid în apă rece. Ardeii prea gătiți își pierd textura și vor deveni moi după ce îi marinezi.

Dacă prepari această rețetă acasă, varianta sigură este să păstrezi borcanul la frigider și să îl consumi într-un interval scurt de maximum o săptămână și jumătate.