Dar în următoarele zile vremea se va încălzi. Pe litoral vremea a fost aproape ca de vară. Soarele a strălucit toată ziua, iar meteorologii spun că este mai cald decât ar fi firesc pentru această perioadă.

Maria Mirciu, meteorolog de serviciu: „Avem temperaturi în jur de 20-23 de grade. Cele normale ar fi fost în jur de 18-20 de grade."

Razele calde au mângâiat luciul apei. Mulți au venit pe plaja să urmărească valurile mării.

Bărbat: „Vremea este perfectă. Nu bate vântul, e perfect cât să ne și bronzăm puțin”.

Corespondent Pro TV: „Vremea este și astăzi frumoasă pe litoral. Termometrele au ajuns la 21 de grade Celsius, iar soarele este unul generos. Apă mării este rece însă, înregistrează 16 grade Celsius."

Curajoșii au ieșit în larg pentru o aventură pe placa de stand up paddle.

La munte, însă, a fost cea mai rece dimineață din această toamnă. În Brașov, de pildă, au fost minus 1,8 grade, iar la Întorsura Buzăului minus 5 grade. Cel mai frig a fost la Miercurea-Ciuc, unde s-au înregistrat -6,2 grade.

În următoarele zile, vremea se încălzește considerabil. Vor fi până la 27 – 28 de grade, iar joi, în vest și sud-vest, este posibil să ajungem chiar la 29 de grade. Diminețile și nopțile rămân însă reci.