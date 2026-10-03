Dama Solar, un parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 1.044 MW, se construiește în județul Arad, pe teritoriul comunelor Grăniceri și Pilu, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de hectare.

Investiția ar urma să depășească 500 de milioane de euro, iar dacă va fi finalizată conform planurilor, instalația ar deveni cel mai mare parc fotovoltaic din Uniunea Europeană, depășind actualul record deținut de Witznitz Solar Park, aflat în apropiere de Leipzig, Germania, mai scrie publicația VG.hu.

Peste un gigawatt de capacitate

Proiectul Dama Solar va fi dezvoltat de West Power Investments, subsidiară a Rezolv Energy. Parcul va avea o capacitate instalată de 1.044 MW, față de aproximativ 650 MW cât are Witznitz Solar Park, care ocupă circa 500 de hectare.

Potrivit estimărilor, Dama Solar ar urma să producă anual aproximativ 1.800 GWh de energie electrică, mai scrie presa ungară.

„Cantitatea este considerabilă: producția anuală estimată a viitorului parc ar echivala cu aproximativ 36% din întreaga cantitate de energie electrică produsă în România din surse solare în 2025”.

Investiție de peste 500 de milioane de euro

Valoarea estimată a proiectului este de 520 de milioane de euro.

Finanțarea este susținută de un consorțiu format din 14 instituții financiare, care a pus la dispoziție o linie de credit de 561 de milioane de euro.

Printre finanțatori se numără Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), International Finance Corporation (IFC), divizia de investiții a Băncii Mondiale, precum și Erste Group, UniCredit Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank SA și Siemens Bank.

Dimensiunea finanțării arată amploarea proiectului, care ar urma să fie una dintre cele mai mari investiții în energie regenerabilă aflate în dezvoltare în România.

Contract pe 15 ani pentru energia produsă

West Power Investments a încheiat recent și un acord cu Transelectrica, operatorul național al sistemului de transport al energiei electrice.

Potrivit contractului, Transelectrica va achiziționa timp de 15 ani, la un preț fix, energia produsă de o capacitate de 520 MW din cadrul proiectului.

Calendarul actual prevede ca instalația să fie finalizată până în septembrie 2028, în timp ce termenul-limită pentru începerea producției comerciale este septembrie 2030.

„Dama Solar ar aduce o creștere importantă a capacității de producție a energiei solare din România și ar consolida rolul țării în dezvoltarea energiei regenerabile în Europa de Sud-Est. Amplasarea proiectului în județul Arad este de asemenea importantă. Zona se află aproape de granița cu Ungaria și de infrastructura energetică și de transport care leagă România de Europa Centrală”, mai scroe presa ungară.

Dacă va fi construit conform planurilor, Dama Solar va depăși actualul cel mai mare parc fotovoltaic din UE și va intra în categoria celor mai mari proiecte de energie solară de pe continent.

Rezolv Energy dezvoltă și operează în România și Bulgaria proiecte eoliene și fotovoltaice cu o capacitate totală de aproximativ 2 GW.