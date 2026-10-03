Informația a fost anunțată inițial printr-o postare pe pagina sa de Facebook și a fost confirmată ulterior de avocatul său. Potrivit acestuia, propunerea de arestare preventivă s-a judecat sâmbătă după-amiază la Judecătoria Sectorului 4, iar Cezar Avrămuță a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Concret, Avrămuță este acuzat că ar fi „impins” un jandarm, aceeași acuzație care l-a ținut deja după gratii aproape șase luni.

Potrivit primelor date, Cezar Avrămuță a fost interceptat și ridicat de oamenii legii din imediata apropiere a Arestului Central din București. În fața instituției de detenție au loc, de mai multe zile, adunări publice și manifestații spontane ale susținătorilor lui Călin Georgescu, fost candidat la președinția României, arestat preventiv la cererea procurorilor DIICOT.

Contextul reținerii și, ulterior, al arestării preventive pentru 30 de zile a „Stegarului Dac” se suprapune cu o prezență consistentă a forțelor de ordine în zonă. Jandarmeria Capitalei a intervenit constant pentru a menține ordinea publică, a delimitat perimetre de siguranță cu panouri metalice și a aplicat deja zeci de sancțiuni contravenționale protestatarilor, invocând nerespectarea Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice nedeclarate.

De asemenea, jandarmii au întocmit și acte de sesizare a organelor de urmărire penală după ce în mulțime au fost depistate persoane care dețineau obiecte periculoase și au sesizat și Protecția Copilului în situația unei mame venite cu copilul la protest.