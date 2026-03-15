Spre deosebire de paprika (care folosește anumite varietăți de ardei), oferă dulceață ușoară, fără iuțeală, și un conținut ridicat de vitamina A (1.000 micrograme la 100 de grame). Este potrivită pentru a adăuga culoare sosurilor, marinadelor și produselor de patiserie fără a introduce gust picant. Variantele preparate acasă păstrează mai mulți nutrienți decât cele comerciale. Iată tot ce trebuie să știi despre făina de ardei gras.

Făina de ardei gras - ce este

Preparatele din restaurante au adesea o culoare portocaliu-intens fără a fi picante. În loc de paprika, făina de ardei gras oferă culoare și dulceață discretă fără risc de iuțeală. Nu conține capsaicină, fiind potrivită pentru persoanele sensibile la gustul picant și pentru mâncarea copiilor.

Studiile arată că profilul bogat în carotenoizi contribuie la reducerea stresului oxidativ, spre deosebire de amestecurile generice de „chili powder”, unde iuțeala maschează beneficiile nutriționale.

Diferențe față de paprika

Confuzia între făina de ardei gras și paprika poate duce la rezultate nedorite. Paprika autentică folosește varietăți specifice de Capsicum annuum (uneori afumate), în timp ce pulberea de ardei gras provine exclusiv din varietăți dulci, precum California Wonder.

Pulberea de calitate își păstrează culoarea intensă, care indică prospețimea.

Când este indicat să o folosești

Sosuri pe bază de roșii. Intensifică culoarea și echilibrează aciditatea (1 linguriță la 1 litru de sos).

Marinade pentru carne la grătar. Se adaugă în ultimele 10 minute; expunerea îndelungată la temperaturi ridicate degradează carotenoizii.

Nu se folosește în loc de pudră de chili. Nu conține capsaicină sau chimen, rezultatul va fi lipsit de intensitate, conform spice.alibaba.

Mâncare pentru copii. Oferă culoare fără risc de iuțeală și poate atenua gustul amar al legumelor.

Cum o prepari acasă

Produsele comerciale pot conține adaosuri. Variantele preparate acasă pot păstra cu aproximativ 37% mai mult beta-caroten.

Alege 4–5 ardei grași bine copți (roșii sau galbeni pentru conținut maxim de beta-caroten).

Spală, îndepărtează semințele și taie în fâșii de aproximativ 0,5 cm.

Deshidratează la 65°C timp de 8–12 ore, până devin casanți.

Lasă să se răcească complet, apoi macină 1–2 minute într-o râșniță de condimente.

Depozitează în recipient din sticlă închisă la culoare, ferit de lumină.

Pulberea preparată acasă rezistă până la 6 luni la frigider, comparativ cu aproximativ 3 luni pentru cea din comerț.

Beneficii pentru sănătate

Conținutul ridicat de carotenoizi și vitamina A contribuie la protecția celulară și la susținerea sănătății ochilor.

Beneficiile sunt asemănătoare cu cele ale ardeiului gras, pentru că această făină este făcută din ardei grași dulci, capsicum annum.

Ardeii grași au puține calorii și sunt bogați în nutrienți, inclusiv în mai multe vitamine importante, precum vitamina C. Dintr-o singură cană de ardei gras verde tocat obții aproximativ 120 mg de vitamina C. Vitamina C ajută organismul să absoarbă fierul și să vindece rănile. De asemenea, poate contribui la prevenirea unor afecțiuni, inclusiv boli de inimă și cancer, atunci când face parte dintr-o alimentație și un stil de viață sănătos.

Alte beneficii ale ardeilor grași, în contextul unui stil de viață echilibrat, pot include:

Scăderea tensiunii arteriale. Mai multe studii ample arată că persoanele cu niveluri ridicate de vitamina C în organism (măsurate prin concentrația din plasmă) au un risc mai mic de hipertensiune, în special dacă urmează o alimentație de calitate, conform webmd.

Susținerea sănătății digestive. Deși au doar aproximativ 30 de calorii per cană, ardeii grași cruzi conțin 2,5 g de fibre alimentare. Fibrele contribuie la sănătatea digestivă prin creșterea volumului scaunului, facilitând eliminarea acestuia. O dietă bogată în fibre poate reduce și riscul de hemoroizi.

Reducerea riscului de diabet. Alimentele bogate în fibre, precum ardeii grași, încetinesc absorbția zahărului în sânge. Vitamina C poate contribui, de asemenea, la scăderea glicemiei la persoanele cu diabet de tip 2, însă acest efect a fost studiat în cazul suplimentelor, nu direct al ardeilor grași. Este important de reținut că modelul alimentar general are un impact mai mare decât consumul unui singur aliment.