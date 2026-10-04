Cei din PNL și USR au anunțat că nu vor propune o altă variantă, după ce Guvernul Mureșan a picat la vot, în Parlament. Cei din UDMR au anunțat că nu vor veni cu o propunere, dar sunt deschiși la negocieri. Președintele partidului, Kelemen Hunor, spunea că ar putea susține chiar și un guvern condus de un tehnocrat.

Potrivit unor surse, pe lista scurtă ar fi Alexandru Nazare, actualul ministru al Finanțelor, Luca Niculescu, fost ministru de Externe, și Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR.

Din momentul nominalizării, premierul desemnat va avea 10 zile la dispoziție să prezinte programul de guvernare și lista de miniștri. Apoi urmează votul în Parlament.