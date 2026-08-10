Cu toate acestea, experții afirmă că rezultatele nu demonstrează că alimentele picante provoacă în mod direct cancerul și că acestea trebuie interpretate cu prudență, scrie Newsweek.

Cercetătorii au analizat datele din 14 studii observaționale care au implicat peste 11.000 de participanți, inclusiv peste 5.000 de persoane diagnosticate cu forme de cancer gastrointestinal. Aceștia au constatat că persoanele cu cel mai mare consum de ardei iute aveau o probabilitate cu aproximativ 64% mai mare de a dezvolta forme de cancer gastrointestinal în general, comparativ cu cele care consumau cel mai puțin.

Consumul ridicat crește riscul de cancer

Cea mai puternică asociere a fost observată în cazul cancerului esofagian. Conform analizei, persoanele din grupul cu cel mai ridicat consum aveau o probabilitate de aproape trei ori mai mare de a dezvolta această boală decât cele din grupul cu cel mai scăzut consum.

Cu toate acestea, rezultatele au fost mai puțin clare în cazul altor tipuri de cancer digestiv. Cercetătorii nu au constatat o creștere semnificativă din punct de vedere statistic a riscului de cancer gastric sau colorectal. Deși cancerul gastric a prezentat o tendință către un risc mai ridicat în rândul consumatorilor înrăiți de ardei iute, această creștere nu a atins pragul de semnificație statistică.

Dr. Edmundo Rodriguez-Frias, colaborator medical al Full of Life, un centru de recuperare situat în Marlton, New Jersey, a declarat pentru Newsweek că dovezile actuale nu sunt suficient de solide pentru a recomanda persoanelor sănătoase să renunțe la consumul de alimente picante.

Experții cer prudență în interpretarea datelor

„În acest moment, cercetarea nu prezintă dovezi suficiente din punct de vedere gastroenterologic pentru a susține recomandarea ca persoanele sănătoase să renunțe la consumul de alimente picante. Deși studiile observaționale pot oferi unele indicii privind asocierile dintre diverse boli și potențiali factori de risc, ele nu stabilesc o relație de cauzalitate. Acest lucru este deosebit de relevant având în vedere că există numeroase cauze cunoscute ale cancerului esofagian care pot coincide cu anumite obiceiuri alimentare”, a spus Rodriguez-Frias.

Concluziile acestei analize provin din studii observaționale, ceea ce înseamnă că cercetătorii pot identifica posibile legături între consumul de ardei iute și riscul de cancer, dar nu pot stabili dacă ardeii iuți în sine sunt responsabili de apariția bolii.

Rodriguez-Frias a explicat că studierea consumului de ardei iute poate fi dificilă, deoarece definițiile consumului ridicat variază, iar cercetătorii se bazează adesea pe raportarea exactă a obiceiurilor alimentare de către participanți.

„Acesta este unul dintre motivele pentru care este dificil să se conceapă și să se interpreteze studii observaționale privind consumul ridicat de ardei iute. De exemplu, consumul «ridicat» de ardei iute depinde în mare măsură de modul în care fiecare individ definește acest termen. De asemenea, acesta poate varia în funcție de tipul de ardei utilizat, de frecvența consumului etc. În plus, cercetătorii care realizează astfel de studii se bazează aproape exclusiv pe chestionare privind consumul alimentar completate de participanți, care sunt susceptibile de erori de memorie și de alte tipuri de erori de măsurare”, a spus Rodriguez-Frias.

Capsaicina are efecte încă disputate

Ardeii iuți conțin capsaicină, compusul responsabil pentru gustul lor picant. Oamenii de știință au dezbătut îndelung efectele potențiale ale capsaicinei asupra riscului de cancer, deoarece studiile de laborator anterioare au dat rezultate contradictorii. Unele cercetări au sugerat că aceasta ar putea avea efecte antiinflamatorii, în timp ce alte descoperiri au ridicat semne de întrebare cu privire la posibile efecte proinflamatorii în anumite situații.

„Din punct de vedere biologic, au fost explorate posibilele mecanisme prin care iritația cronică ar putea fi asociată cu dezvoltarea cancerului esofagian. Cu toate acestea, în prezent există puține sau deloc dovezi concludente care să sugereze că capsaicina în sine este direct responsabilă de apariția cancerului esofagian la om. În plus, ansamblul dovezilor generate de cercetările de laborator a furnizat rezultate contradictorii. Mai precis, capsaicina a demonstrat atât proprietăți antiinflamatorii, cât și potențial proinflamatorii în contexte diferite”, a afirmat Rodriguez-Frias.

Analiza a evidențiat, de asemenea, diferențe între regiuni. Studiile efectuate în Asia, Africa și America de Nord au raportat, în general, riscuri mai mari de cancer în rândul persoanelor cu cel mai mare consum de ardei iute, în timp ce studiile din Europa și America de Sud nu au constatat niciun risc crescut sau au constatat riscuri mai scăzute.

Cercetătorii au afirmat că aceste diferențe ar putea fi legate de mai mulți factori, printre care variațiile în consumul de ardei iute, metodele de preparare, soiurile de ardei, factorii genetici, obiceiurile de fumat, consumul de alcool și alte obiceiuri alimentare.

Iritația esofagului rămâne o ipoteză

O posibilă explicație analizată de cercetători este aceea că expunerea repetată la alimente foarte picante ar putea contribui la iritarea mucoasei esofagiene la persoanele predispuse. Capsaicina activează receptorii TRPV1, care produc senzația de arsură asociată cu alimentele picante. Cu toate acestea, aceste mecanisme potențiale rămân la stadiul de ipoteze și nu au fost demonstrate.

Rodriguez-Frias a afirmat că, pentru pacienți, preocuparea cea mai imediată ar putea fi dacă alimentele picante agravează simptome precum arsurile la stomac sau boala de reflux gastroesofagian (BRGE).

„Preocuparea cea mai urgentă pentru pacienți se va concentra probabil pe controlul simptomelor lor. Mai precis, dacă un pacient se confruntă cu o agravare constantă a simptomelor de arsuri la stomac din cauza alimentelor picante sau dacă alimentele picante agravează simptomele bolii de reflux gastroesofagian (BRGE), limitarea consumului acestor produse poate duce la o îmbunătățire a calității generale a vieții. Merită menționat faptul că refluxul acid cronic, necontrolat, este un factor de risc cunoscut pentru dezvoltarea cancerului esofagian/adenocarcinomului”, a spus Rodriguez-Frias.

Prevenția se bazează pe alți factori

El a subliniat că sfaturile privind prevenirea cancerului ar trebui să se concentreze pe factorii de risc pentru care există dovezi mai solide, mai degrabă decât pe evitarea exclusivă a alimentelor picante.

„Evitați fumatul. Limitați consumul excesiv de alcool. Mențineți o greutate sănătoasă. Gestionați simptomele refluxului cronic. Solicitați asistență medicală în cazul dificultăților persistente de înghițire, al pierderii inexplicabile în greutate sau al simptomelor continue de arsuri la stomac. Aceste măsuri beneficiază de dovezi științifice semnificativ mai solide care le susțin eficacitatea în prevenirea cancerului decât evitarea alimentelor picante”, a afirmat Rodriguez-Frias.

Deocamdată, cercetătorii afirmă că sunt necesare mai multe studii pe termen lung pentru a determina dacă ardeii iuți în sine joacă un rol direct în dezvoltarea cancerului sau dacă asocierile observate sunt influențate de alți factori legați de stilul de viață și de mediu.