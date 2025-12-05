Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

Criza apei din Prahova și Dâmbovița se îndreaptă spre o posibilă soluționare. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că vineri seară alimentarea cu apă va fi reluată treptat, dar a avertizat că apa nu va fi deocamdată potabilă.

Direcția de Sănătate Publică trebuie să certifice calitatea ei înainte ca populația să o poată consuma. Până atunci, oamenii depind de apa raționalizată din rezervele statului. În același timp, premierul a promis sancțiuni pentru cei responsabili de declanșarea crizei.

Peste trei milioane de euro s-au pierdut în fiecare zi din pricina crizei apei din Prahova și Dâmbovița, potrivit unei analize a companiei de consultanță Appraisal and Valuation. Oprirea centralei electrice de la Brazi a fost principala sursă a impactului financiar.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a indicat Apele Române drept instituția responsabilă de situația de la barajul Paltinu, de unde au început problemele.

Ilie Bolojan, primul ministru al României: „Administrația Națională Apele Române are răspunderea principală pentru această situație. La ce nivel, vom stabili zilele următoare.”

Premierul a făcut această declarație după ședința de Guvern în care Ministerul Mediului a prezentat un raport preliminar al corpului de control privind cauzele crizei și responsabilii de întreaga situație. Documentul urmează să fie completat săptămâna viitoare. Deocamdată nu se pune problema demiterii ministrului Mediului.

Ilie Bolojan, primul ministru al României: „Nu voi da astăzi un punct de vedere fără echivoc. Un ministru, cât timp are subordonați care au responsabilități explicite, care propun soluții fără echivoc, nu poate să-și asume răspunderea pentru deciziile altor oameni care au explicit această responsabilitate.”

În Prahova, alimentarea cu apă ar urma să fie reluată vineri seară, a anunțat premierul. Apa nu va fi potabilă, dar va putea fi folosită pentru spălat și la toalete.

Pe cei 100.000 de oameni din Prahova și Dâmbovița criza apei i-ar fi costat 120.000 de euro pe zi, a calculat compania de consultanță Appraisal and Valuation. Trei euro pe zi ar fi costul suplimentar plătit de fiecare gospodărie cu aprovizionarea cu apă potabilă, apă pentru igienă și logistică.

Pierderi și costuri suplimentare au avut și agenții economici. Proprietarul unui restaurant, de exemplu, a investit rapid într-o instalație de alimentare cu apă.

Adrian Dimache, administratorul unui restaurant: „Nu se mai găseau tancuri de apă, nu se mai găseau hidrofoare.”

Iar la o spălătorie de covoare, apa a fost adusă de la kilometri distanță.

Răzvan Frâncu, administratorul unei spălătorii: „Există costuri de transport, de manipulare, se pun și ele la socoteală.”

Inspectoratul Școlar Prahova a anunțat că unitățile de învățământ vor funcționa în regim online și săptămâna viitoare.

Corespondent Știrile Pro TV: „Elevii Școlii de Poliție din Câmpina ar fi trebuit să susțină, săptămâna aceasta, examenele de final de an. Nu s-a mai întâmplat, pentru că atât internatul, cât și sălile de clasă s-au închis și toți au fost trimiși acasă.”

Centrala electrică de la Brazi a fost repornită parțial. Sâmbătă, la prânz, ar urma să fie pusă în funcțiune și cea de-a doua turbină a ei.

