iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025
Sursa: Pro TV
06-12-2025 10:46
06-12-2025 10:46
Consolele și jocurile retro care n-au dispărut niciodată, ba dimpotrivă, sunt tot mai căutate, iar Elvira Lupșa și Bogdan Cordeneanu ne spun mai multe despre ele.
Jocul săptămânii este Kirby Air Riders. Un joc de curse, cu vehicule, în stilul Mario Kart. E foarte distractiv și se anunță hit-ul sezonului rece. Numai bun de jucat cu familia ori prietenii apropiați, acasă, lângă brad.
Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?
