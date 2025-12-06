iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025

iLikeIT
06-12-2025 | 10:48
iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025.

iLikeIT. Emisiunea integrală din 6 decembrie 2025.

Sursa: Pro TV

06-12-2025

Citește și...
Consolele și jocurile retro revin spectaculos: nostalgie, simplitate și o nouă generație de fani care le readuc în prim-plan
iLikeIT
Consolele și jocurile retro revin spectaculos: nostalgie, simplitate și o nouă generație de fani care le readuc în prim-plan

Consolele și jocurile retro care n-au dispărut niciodată, ba dimpotrivă, sunt tot mai căutate, iar Elvira Lupșa și Bogdan Cordeneanu ne spun mai multe despre ele.

Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni
iLikeIT
Kirby Air Riders aduce haos și distracție în stil Mario Kart. Jocul e ideal pentru familie și prieteni

Jocul săptămânii este Kirby Air Riders. Un joc de curse, cu vehicule, în stilul Mario Kart. E foarte distractiv și se anunță hit-ul sezonului rece. Numai bun de jucat cu familia ori prietenii apropiați, acasă, lângă brad.  

Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor
iLikeIT
Cum milioane de imagini generate de AI au cucerit Facebook și ce se află în spatele lor

Sute de pagini de Facebook cu imagini generate cu Inteligența Artificială, de la cai din pâine ori tort din cartofi fierți au atras milioane de like-uri și atenția noastră. Dar cine este responsabil pentru asta?

