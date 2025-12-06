Responsabili americani transmit Europei: Fără întărirea apărării până în 2027, SUA pot renunța la unele mecanisme NATO

06-12-2025 | 08:31
nicusor dan summit nato haga
Presidency.ro

Responsabilii americani i-au avertizat pe omologii europeni că, dacă nu-și consolidează până în 2027 capacitățile defensive, Statele Unite își vor sista participarea la anumite mecanisme de apărare ale NATO.

Pe de altă parte, cancelarul german și șefa Comisiei Europene încearcă să-l convingă pe premierul belgian să accepte utilizarea activelor rusești înghețate pentru a sprijini Ucraina. În acest timp, Vladimir Putin și-a consolidat parteneriatul cu India, unul dintre principalii clienți pentru petrolul rusesc.

Will Ripley, corespondent CNN: „Vladimir Putin a căpătat în India probabil una dintre cele mai călduroase primiri de care a avut parte în ultimii ani. Iată-l plimbat de premierul Narendra Modi într-un SUV alb, par prieteni vechi. Această căldură afișată are un obiectiv strategic evident, pentru că și Modi, și Putin știu că Donald Trump urmărește cu mare atenție ce fac ei”.

De altfel, principalul trust media de la New Delhi, India Today, și-a permis să lanseze o animație în stil Bollywood, în care Modi și Putin gonesc într-o motocicletă cu ataș. Cântă despre prietenie, alimentează cu petrol rusesc și-l ignoră pe Trump, căruia îi smulg șapca MAGA din cap.

Will Ripley, corespondent CNN: „În prezent, India își cumpără din Rusia 35% din necesarul de petrol, față de numai 2,5% înainte de războiul din Ucraina. Washingtonul vrea ca New Delhi să-și reducă dependența de petrolul rusesc, dar primirea ostentativ afectuoasă oferită lui Putin arată că parteneriatul ruso-indian este mai profund decât achizițiile din energie. Este clădit pe decenii de încredere și afinități politice, iar ceea ce se întâmplă la New Delhi ar putea înclina balanța puterii nu doar în Ucraina, ci și în întreaga regiune Indo-Pacific, retezând pârghiile Americii și Europei asupra Rusiei”.

Între timp, Uniunea Europeană caută soluții pentru finanțarea Ucrainei. Cancelarul Merz vorbește „despre o decizie de care depinde soarta independenței europene”. Ca să mențină Ucraina pe linia de plutire anul viitor, europenii trebuie să strângă 90 de miliarde de euro. Pe lângă opțiunea împrumuturilor de pe piețele internaționale, care nu e agreată de multe state membre, alternativa ar fi să emită un împrumut garantat cu activele rusești înghețate, pe care Kievul l-ar rambursa cu banii primiți în viitor dintr-o despăgubire de război plătită de Moscova. Dar se opune Belgia, care găzduiește aproximativ două treimi din activele rusești, estimate la 290 de miliarde de euro.

Prim-ministrul Belgiei, Bart De Wever: „Este mult mai mult decât am putea împrumuta. Nu vom împovăra Belgia cu asta nici astăzi, nici mâine, niciodată”.

Guvernul condus de flamandul Bart De Wever susține că, dacă Rusia ar decide să lanseze acțiuni legale împotriva deciziei ori să-și ceară banii înapoi, după ridicarea sancțiunilor, Belgia riscă să rămână cu datorii de sute de miliarde.

În acest timp, Casa Albă a publicat Strategia de Securitate a Statelor Unite, în care vorbește de „riscul dispariției civilizației europene” în contextul unei presupuse „subminări a libertății politice de către Uniunea Europeană”. Administrația americană își pune problema dacă unele state europene „își vor mai regăsi locul" în NATO, dacă, în următoarele decenii, ar deveni, prin migrație, „majoritar non-europene”.

Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”

Dată publicare: 06-12-2025 08:31

