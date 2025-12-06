Un bărbat din Ialomiţa urmărit internaţional a fost reţinut în Marea Britanie. A spulberat intenţionat cu mașina o familie

urmărit internaţional
Politia Romana

Un bărbat de 38 de ani din Ialomiţa, urmărit internaţional pentru omor calificat, a fost localizat şi reţinut în Marea Britanie.

Potrivit IPJ Ialomiţa, pe numele acestuia era emis un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea pentru 20 de ani, după ce Tribunalul Ialomiţa l-a condamnat pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie în forma omorului calificat.

Condamnarea vizează fapte care au avut loc în anul 2021, când bărbatul a intrat intenţionat cu autoturismul într-o altă maşină. În urma impactului, două persoane şi-au pierdut viaţa, iar alte trei au fost rănite.

Identificarea acestuia în Marea Britanie a fost posibilă în urma schimbului operativ de informaţii şi a mai multor informări transmise prin canalul de cooperare internaţională INTERPOL, care au oferit poliţiştilor date actualizate despre deplasările şi posibila locaţie a fugarului.

Autorităţile britanice au confirmat depistarea şi arestarea bărbatului, urmând să fie iniţiate procedurile de extrădare către România pentru executarea pedepsei.

Conform stiripesurse.ro, după consum intens de alcool, bărbatul, care venise în şară pentru a petrece sărbătorile de Paşte, a avut o altercaţie verbală cu socrul său şi nervos, a spart obiecte în propria locuinţă, iar înainte de a pleca, a afirmat: „Intru în prima maşină care îmi iese în cale!”.

Accidentul fatal

A urcat la volanul unui Renault Espace, având alături concubina, şi a pornit pe DJ 201, în localitatea Borăneşti. Conform anchetatorilor, a condus haotic, cu 126 km/h, deşi limita legală era de 90 km/h. La scurt timp, a pătruns pe contrasens, menţinând direcţia fără să frâneze, deşi din faţă venea regulamentar un Ford Focus în care se afla o familie tânără: un cuplu şi fiica lor de doar un an şi patru luni.

Potrivit sursei citate, impactul a distrus complet maşina familiei. Şoferul, în vârstă de 21 de ani, a fost grav rănit şi a murit după 21 de zile de spitalizare. Fetiţa de un an şi patru luni a murit pe loc.

Mama copilului a supravieţuit, dar medicii au constatat că are nevoie de 200 de zile de îngrijiri medicale, rămânând cu infirmitate fizică şi psihică permanentă: deficienţă funcţională gravă, incapacitate totală de muncă şi tulburări cognitive severe.

Criza apei i-a costat pe locuitorii din Prahova și Dâmbovița 120.000 euro pe zi. Restaurante și afaceri, forțate să caute apă

