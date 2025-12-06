Kaja Kallas, despre strategia de securitate a SUA: Washingtonul rămâne cel mai mare aliat al Europei

Statele Unite ale Americii rămân "cel mai mare aliat" al Uniunii Europene, a afirmat sâmbătă şefa politicii externe a UE, Kaja Kallas, după publicarea noii strategii de securitate a SUA.

Ea a afirmat că strategia este în mod categoric naţionalistă şi anticipează "declinul civilizaţional" al Europei.

"Desigur, există multe critici, dar cred că o parte dintre ele sunt şi justificate", a apreciat Kallas, care a fost întrebată despre document la o conferinţă din Doha, în Qatar, informează AFP.

"Statele Unite rămân cel mai mare aliat al nostru... nu am fost întotdeauna de acord asupra diferitelor probleme, dar cred că principiul general rămâne acelaşi. Suntem cei mai mari aliaţi şi trebuie să rămânem uniţi", a adăugat ea. 

