Cum arată Moș Nicolae în alte țări. Adevărata înfățișare a celui care lasă cadouri în ghetuțele copiilor

05-12-2025 | 17:00
moș nicolae
Shutterstock

Moș Nicolae este așteptat cu nerăbdare de copiii din întreaga lume, dar cum arată cu adevărat această figură iconică? Imaginea sa îmbină tradiția românească, legenda Sfântului Nicolae și elemente care au evoluat de-a lungul timpului.  

Raluca Ionescu-Heroiu

De la straiele episcopale tradiționale, inspirate de Sfântul Nicolae istoric, până la barba albă și costumul său, fiecare detaliu spune o poveste.

moș nicolae

Cine a fost Sfântul Nicolae. Cum s-a transformat figura istorică în personajul magic

Sfântul Nicolae, cunoscut și sub numele de Nicolae din Myra, a fost un episcop creștin care a trăit în secolul al IV-lea, în orașul Myra, astăzi situat în Turcia. Conform Doxologia.ro, Sfântul Nicolae a fost un om cu o viață dedicată slujirii celor nevoiași, cunoscut pentru gesturile sale discrete de generozitate. Nicolae a provenit dintr-o familie bogată, dar și-a folosit averea pentru a sprijini săracii, bolnavii și pe cei aflați în dificultate. Este celebru în special pentru ajutorul acordat fetelor sărace, cărora le-a oferit zestrea necesară căsătoriei, acțiuni care au inspirat tradiția cadourilor puse în ghetuțe.

Transformarea lui Nicolae din episcop istoric într-un personaj magic a început în Evul Mediu, pe măsură ce legendele despre bunătatea și minunile sale s-au răspândit în întreaga Europă. Imaginea sa s-a adaptat de la portretul unui cleric serios la figura unui bunic blând, cu barbă albă și costum roșu, care aduce cadouri copiilor cuminți. Această evoluție a fost influențată de tradițiile locale și de cultura populară: în Olanda, de exemplu, apare ca Sinterklaas, iar în Germania ca Nikolaus, fiecare cu propriile obiceiuri și simboluri.

Netflix
Netflix preia Warner Bros şi HBO Max într-un acord istoric ce poate schimba definitiv industria de la Hollywood

Astfel, Moș Nicolae a devenit un simbol al generozității și al bunătății, păstrând vie legătura dintre istorie și tradiția de a dărui. În România, figura sa rămâne centrală în sărbătoarea din 5 spre 6 decembrie, când copiii pregătesc ghetuțele, iar dulciurile și micile cadouri devin un mod de a transmite valori morale și emoționale. Această combinație între realitate istorică și magie populară face din Moș Nicolae un personaj de referință, care continuă să inspire generații întregi.

mos nicolae

Costumul tradițional al lui Moș Nicolae

Costumul tradițional al Sfântului Nicolae îl plasează ferm în ierarhia clerului creștin, reflectând statutul său de episcop. În reprezentările clasice — de la icoane şi fresce până la obiceiurile populare din Europa — Nicolae apare adesea purtând vesminte liturgice: o albă sapă (bolţ), peste care se aşază o mantie roșie sau o chasubelă de clergyman. Mantia roșie era semn al demnității episcopale și reamintea de hagio‑legenda sa, conform friends.stnicholaswtc.org.

Pe cap purta o mitră — o pălărie clericală înaltă, adesea decorată — simbol al slujirii bisericești. În mână ţinea un crosier, un toiag ceremonial cu vârful răsucit — semn al păstoririi spirituale, sugerând că episcopul era păstorul credincioșilor, protejându-i ca pe niște oi din turma sa.

În reprezentările iconografice ortodoxe, Sfântul Nicolae are adesea barbă albă și chip de bătrân cu privire blândă, ceea ce accentuează autoritatea morală și bunătatea sa.

Elemente adiționale din imaginile cu ei pot fi trei punguțe sau mingi aurii — simbolizând cele trei zestre pe care le‑ar fi oferit fetelor nevoiașe — sau o carte cu Evanghelia, semn al statutului său clerical.

Prin combinația acestor elemente — mitră, mantie roșie, toiag pastoral, barbă albă — costumul tradițional al lui Moș Nicolae reflectă originea sa religioasă și rolul de păstor spiritual, de protector și binefăcător. Când povestea sa a traversat granițele și a pătruns în folclor, aceste elemente clericale au rămas parte din iconografie, astfel încât imaginea Sfântului s‑a transformat treptat, dar a păstrat legătura cu rădăcinile sale istorice.

Moș Nicolae în diferite culturi

Slovenia - „Sveti Miklavž”

moș nicolae slovenia

Olanda și Belgia - „Sinterklaas”

moș nicolae belgia si olanda

Austria - „Nikolaus”

mos nicolae austria

Germania - „Nikolaus”

Germania - „Nikolaus"

Italia - „San Nicola”

Italia - „San Nicola"

Ungaria - „Mikulás”

Mikulás

Franța - „Saint Nicolas”

Franța - „Saint Nicolas"

Cum arată Sfântul Nicolae 

Sfântul Nicolae, figura istorică din secolul al IV-lea, este adesea reprezentat ca un bătrân cu barbă albă, chip blând și privire plină de bunătate. Această imagine, combinând autoritatea religioasă și generozitatea, stă la baza tradiției moderne a lui Moș Nicolae, bătrânul care aduce cadouri copiilor cuminți.

Cum arată Moș Nicolae, în viziunea copiilor

Pe baza discuției cu copiii, viziunea lor despre Moș Nicolae este plină de imaginație și inocență. Deși nu l-au văzut niciodată, micuții își creează propriile imagini despre bătrânul care le aduce daruri. Unii îl percep aproape magic.

Tradiția, însă, păstrează o notă de discreție: spre deosebire de Moș Crăciun, bătrânelul nu își arată chipul, dar lasă în urmă multe bucurii — ghetuțe pline de dulciuri, fructe sau mici cadouri. În mintea copiilor, Moș Nicolae devine astfel o combinație între mister, generozitate și magie, o figură care inspiră emoție și anticipare, mai mult prin gesturi și cadouri decât prin apariția sa fizică.

