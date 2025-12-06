Consolele și jocurile retro revin spectaculos: nostalgie, simplitate și o nouă generație de fani care le readuc în prim-plan

Consolele și jocurile retro care n-au dispărut niciodată, ba dimpotrivă, sunt tot mai căutate, iar Elvira Lupșa și Bogdan Cordeneanu ne spun mai multe despre ele.

De ce sunt în continuare aceste console și aceste produse atât de căutate?

Bogdan Cordeneanu: „Pe lângă faptul că este partea asta de nostalgie. Este o descoperire pentru tânăra generație, limitarea asta la câteva culori e fascinantă, când ești limitat cumva ești mai atras de genul ăsta de jocuri.”

Mai multe detalii în VIDEO.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













