Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Stiri actuale
06-10-2025 | 19:17
Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

autor
Bianca Ghiță,  Ina Popescu,  Larisa Antal,  Roxana Hulpe

Se vor închide școli și grădinițe în Constanta, Călărași și Ialomița, județe care vor fi sub Cod roșu. Inclusiv în București, va ploua în 24 de ore cât pentru o lună întreagă.

Jumătatea de sud-est a țării se va îmbiba cu de două ori mai multă apă în următoarele zile decât s-a întâmplat săptămână trecută. Cu aceste ploi torențiale și cu multă umezeală vine noul ciclon pe care meteorologii de la ANM îl urmăresc chiar cu îngrijorare.

Vremea e apăsătoare începând de luni, însă de marți, de la ora 21.00, 15 județe intră sub Cod portocaliu și roșu de ploi abundente. Vor fi și ninsori viscolite la altitudini mai mari și se va depune un strat consistent de zăpadă în zonele sub Cod galben.

În acest cotext, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că cei care sunt acum în Bulgaria sau urmează să ajungă acolo să știe că vor fi restricții de circulație rutiere și aeriene din cauza fenomenelor meteo severe.

De marți seară, ciclonul se va deplasa spre teritoiul României. Va afecta cel mai mult Constanța, Călărași și Ialomița, unde e și Cod roșu de ploi abundente până miercuri seara.

Precipitații de peste 100 de litri pe metrul pătrat

Și Bucureștiul, alături de alte 11 județe, sunt sub Cod portocaliu de ploi. Dacă la ciclonul trecut ne-au afectat vijelia și vântul intens, acum acesta va sufla cu cel mult 70 km pe oră, însă până joi dimineața ne va ploua de două ori mai mult: marți ne așteptăm la 70 de litri pe metru pătrat, iar miercuri se vor aduna chiar și 100 litri. Apoi, de joi, ciclonul se va deplasa spre Ucraina.

Cel mai rău va fi în județele Constanța, Ialomița și Călărași, care intra de marți seară sub un Cod roșu de ploi abundente, urmate de inundații. Toate școlile și grădinițile din județul Constanța vor fi închise miercuri pentru ca elevii să nu fie puși în pericol.

Dumitru Marius Coțofan, directorul Centrului Regional Meteorologic Dobrogea: ”Zona Dobrogei trece din nou printr-un fenomen de vreme severă. Cantități totale cumulate undeva între 70-80, chiar 120 de litri pe metru”.

De acest episod de vreme severă este responsabil un ciclon format deasupra Mării Adriatice care va aduce ploi și mai însemnate ca cele de zilele trecute.

Elena Mateescu, director general ANM: ”În principal vorbim de zona de sud-est de această dată, acolo unde cantitățile de precipitații pot să cumuleze valori de 100-120 de l/mp, astfel încât aceste valori se situează cu mult peste ceea ce este normal într-o lună normală în țara noastră”.

Sute de arbori tăiați în parcurile din București

În Capitală s-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență, la care participă toate instituțiile responsabile, inclusiv ISU. Cel mai mare pericol îl reprezintă copacii.

Corespondent ProTV: ”Numai în Herastrau s-au tăiat peste 350 de arbori care puneau în pericol viața oamenilor și s-au prăbusit alți 30 din cauza vijeliei. Cei mai mulți sunt tăiați fie pentru că sunt uscați, fie din cauza unor boli care au pătruns în rădăcina lor și au măcinat-o”.

Din păcate, autoritățile vorbesc despre un record de copaci căzuți în ultimii 10 ani.

Corespondent ProTV: ”Tot ceea ce vedeți aici a fost adus numai în ultima săptămână și numai din parcurile administrate de Primăria Capitalei. E și cea mai ușoara parte din procesul de defrișare, după ce se liniștește vremea urmează să se scoată rădăcinile din pământ. Au fost aduse undeva la 100 de camioane, fiecare camion având o capacitate de 3,4 m cubi de lemn. Dacă toate crengile se mărunțesc cu tocătoarele în parcuri, buștenii se sortează aici. Ce are valoare calorică ajunge lemn de foc, restul rumeguș folosit la îngrășământ”.

În București, dar și în alte orașe problema ține de felul în care sunt întreținute spațiile verzi.

Andreea Răducu, președintele Asociației Peisagiștilor din România: ”Arborele nu cade peste noapte. Arborii îți arată niște semne cu 3, 5 ani înainte ca să se întâmple prăbușirea, timp în care specialiștii pot identifica gradul de risc”.

Pentru fiecare arbore tăiat, autoritățile trebuie să planteze alți 10. 

Cod roșu de inundații în mai multe județe. În Constanța se închid școlile, oamenii sunt sfătuiți să nu iasă din case

Sursa: Pro TV

Etichete: cod rosu, inundatii, furtuna, cod portocaliu de vijelii şi averse torenţiale, prognoza meteo tara, ciclon,

Dată publicare: 06-10-2025 18:51

