Noul ciclon a scos la iveală cel mai mare pericol din București, într-un episod de vreme severă: „Nu cade peste noapte”

E Cod galben de vijelii în partea de sud-est a țării, iar situația se va înrăutăți. Pe seară intră în vigoare și un Cod roșu, în Constanța, Călărași și Ialomița. Din acest motiv, elevii din județul Constanța vor rămâne acasă.

Inclusiv în București va ploua în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Totul din cauza unui ciclon care mătură acum Bulgaria și Grecia și care urmează să ajungă la noi.

Cel mai rău va fi în județele Constanța, Ialomița și Călărași care intră sub un Cod roșu de ploi abundente urmate de inundații.

Adrian Picoiu, prefectul județului Constanța: „Cea de-a treia hotărâre este aprobarea suspendării cursurilor în ziua de miercuri la nivel județean. Am preferat să fim preventivi”.

Dumitru Marius Coțofan, directorul Centrului Regional Meteorologic Dobrogea: „Zona Dobrogei trece din nou printr-un fenomen de vreme severă. Cantități totale cumulate undeva între 70-80 chiar 120 de litri pe metru”.

De acest episod de vreme severă este responsabil un ciclon format deasupra Marii Adriatice care va aduce ploi și mai însemnate ca cele de zilele trecute.

Elena Mateescu, director general ANM: „În principal, vorbim de zona de sud-est de această dată, acolo unde cantitățile de precipitații pot să cumuleze valori de 100-120 de l/mp”.

În Capitală s-a întrunit Comitetul pentru Situații de Urgență la care participa toate instituțiile responsabile, inclusiv ISU. Cel mai mare pericol îl reprezintă copacii.

Corespondent PRO TV: „Numai în Herăstrău s-au tăiat peste 350 de arbori care puneau în pericol viața oamenilor și s-au prăbușit alți 30 din cauza vijeliei. Cei mai mulți sunt tăiați fie pentru că sunt uscați, fie din cauza unor boli care au pătruns în rădăcina lor și au măcinat-o”.

Din păcate, autoritățile vorbesc despre un record de copaci căzuți în ultimii 10 ani.

Corespondent PRO TV: „Tot ceea ce vedeți aici a fost adus numai în ultima săptămână și numai din parcurile administrate de Primăria Capitalei. E cea mai ușoară parte din procesul de defrișare după ce se liniștește vremea, urmează să fie scoase rădăcinile din pământ. Au fost aduse aproximativ 100 de camioane, fiecare având o capacitate de 3-4 metri cubi de lemn. Dacă toate crengile sunt mărunțite cu tocătoarele în parcuri, buștenii se sortează aici. Ce are valoare calorică ajunge lemn de foc, iar restul rumeguș folosit ca îngrășământ”.

În București, dar și în alte orașe, problema ține de felul în care sunt întreținute spațiile verzi.

Andreea Răducu, președintele Asociației Peisagiștilor din România: „Arborele nu cade peste noapte. Arborii îți arată niște semne cu 3,5 ani înainte ca să se întâmple prăbușirea, timp în care specialiștii pot identifica gradul de risc. Acest exemplar are cumva sufocată zona de hrănire are gazon plantat foarte, foarte aproape de rădăcină”.

Pentru fiecare arbore tăiat, autoritățile trebuie să planteze alți 10.

