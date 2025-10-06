Ciclonul aduce temperaturi de iarnă în plină toamnă. Vezi zonele din România afectate de frig, vânt și ninsoare

Iar temperaturile vor coborî cu mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Instituțiile de urgență, ISU și administrațiile locale sunt pregătite pentru intervenții și vin cu recomandări pentru populație.

Ciclonul format în Marea Adriatică va ajunge din această seară în zona țării noastre. Meteorologii au emis deja o informare valabilă din această noapte până joi, pentru toată țara. Sunt așteptate din nou ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Mihai Timu - meteorolog de serviciu ANM: ”Vom avea și temperaturi în continuare sub normalul perioadei până la jumătatea săptămânii viitoare, maxime în general între 12 și 19 ° și minime între 3 și 12 ° în marea lor majoritate. Deci iată din nou, un episod cu precipitații mai intense și cu vânt, mai ales în partea de sud-est a țării”.

Cele mai puternice ploi sunt așteptate în zilele de marți și miercuri, în special în regiunile din jumătatea de sud a țării. Iar în Capitală, vedeți pe această hartă cum zona se colorează în mov — semn că ploile vor fi abundente.

Potrivit meteorologilor, cantitățile de apa pot depăși local 90 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor ajunge la 60-70 km /h.

În episodul de vreme rea care tocmai a trecut, multe zone din Capitala au fost inundate, şi peste 200 de copaci au căzut peste maşini şi locuinţe. Inspectoratul pentru sitatii de urgență și administrațiile locale sunt pregătite pentru situaţii grave.

Ștefan Eduard – sublocotenet ISU: ”Le recomandăm cetăţenilor să evite deplasările şi activităţile care nu sunt necesare la exterior, de asemenea le recomandăm să evite zonele cu căpăci, stâlpi şi panouri publicitare, care pot fi desprinse sub influenţa vântului, le recomandăm să închidă ferestrele. De asemenea, dacă sunt precipitaţii le recomadam să cureţe rigolele care să permită scurgerea corectă a apei”.

Meteorologii au anunțat că urmează să emită avertizări pentru populație, pe măsură ce ciclonul se va intensifica și vor fi stabilite zonele cu cod galben său portocaliu de ploi și vânt.

Zonele din țară unde apar ninsorile

Potrivit meteorologilor, îndeosebi pe parcursul zilei de marţi, în judeţele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomiţa, Călăraşi şi pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50, 70 km/h.

De altfel, întreaga ţară este vizată de o informare de ploi importante cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori temporar viscolite la altitudini de peste 1.700 m şi vreme rece, care a intrat în vigoare luni la ora 10:00 şi urmează să expire în data de 9 octombrie.

Cod roșu în trei județe

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, luni, o avertizare Cod roşu de ploi abundente, care vizează judeţele Constanţa, Călăraşi şi Ialomiţa începând de marţi seara.

Potrivit meteorologilor, în aceste judeţe, în intervalul 7 octombrie, ora 21:00 - 8 octombrie, ora 23:00, va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 110...120 l/mp.

