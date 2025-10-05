Ce aduce noul ciclon atunci când se va instala deasupra României. Fenomenele meteo așteptate în următoarele zile

Un nou ciclon ajunge deasupra României și aduce frig, ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte. Temperaturile vor coborî mult sub valorile normale pentru începutul lunii octombrie.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență și administrațiile locale sunt pregătite pentru intervenții și vin cu recomandări pentru populație.

Ciclonul format în Marea Adriatică va ajunge de duminică seară în zona țării noastre. Meteorologii au emis deja o informare valabilă de duminică noapte până joi, pentru toată țara. Sunt așteptate din nou ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte.

Mihai Timu - meteorolog de serviciu ANM: „Vom avea și temperaturi în continuare sub normalul perioadei până la jumătatea săptămânii viitoare, maxime în general între 12 și 19 grade și minime între 3 și 12 grade în marea lor majoritate. Deci iată din nou, un episod cu precipitații mai intense și cu vânt, mai ales în partea de sud-est a țării”.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cele mai puternice ploi sunt așteptate în zilele de marți și miercuri, în special în regiunile din jumătatea de sud a țării. Iar în Capitală, vedeți pe această hartă cum zona se colorează în mov — semn că ploile vor fi abundente. Potrivit meteorologilor, cantitățile de apa pot depăși local 90 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt vor ajunge la 60-70 km /h”.

În episodul de vreme rea care tocmai a trecut, multe zone din Capitală au fost inundate și peste 200 de copaci au căzut peste mașini și locuințe. Inspectoratul pentru Situații de Urgență și administrațiile locale sunt pregătite pentru situații grave.

Ștefan Eduard - sublocotenent ISU: „Le recomandăm cetățenilor să evite deplasările și activitățile care nu sunt necesare la exterior, de asemenea le recomandăm să evite zonele cu copaci, stâlpi și panouri publicitare, care pot fi desprinse sub influenta vântului, le recomandăm să închidă ferestrele. De asemenea, dacă sunt precipitații le recomandăm să curețe rigolele care să permită scurgerea corectă a apei”.

Meteorologii au anunțat că urmează să emită avertizări pentru populație, pe măsură ce ciclonul se va intensifica și vor fi stabilite zonele cu Cod galben sau portocaliu de ploi și vânt.

