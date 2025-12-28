Cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe. Vântul suflă cu peste 120 km/h, iar traseele montane sunt periculoase

Este cod roșu de viscol în zonele înalte din 11 județe, între care Sibiu, Brașov, Prahova și Vâlcea. Ninge susținut, iar vântul mușcă de-a dreptul, cu rafale care depășesc 120 km/h.

În Gorj, un punct medical Salvamont a fost spulberat complet. Traseele montane sunt de evitat, la fel și șoselele de la mare altitudine. Este recomandat să vă informați înainte de a porni la drum și să vă asigurați că aveți mașina echipată de iarnă.

La peste 1700 de metri altitudine, rafalele au depășit 120 km/h. La baza Salvamont Argeș, de la cota 1800, temperatura era de minus 9 grade Celsius, însă cea resimțită ajungea la minus 17 grade.

Cristian Toma, șef Salvamont Argeș: „Vă recomandăm să rămâneți în zona bazelor, în zona cabanelor, și să nu încercați să vă deplasați pe traseele montane.”

Pe vârful Păpușa, un container metalic folosit de salvamontiști a fost azvârlit de vânt ca și cum ar fi fost din hârtie.

Sabin Cornoiu, șef Salvamont România: „Îl aveam ancorat pe platformă de beton, dar probabil vântul foarte puternic a reușit să distrugă și acest modul metalic.”

Vreme extremă și pe Transalpina

Pe Transalpina, dimineața poliția a permis accesul spre Rânca numai mașinilor echipate cu lanțuri sau cu tracțiune integrală. Spre prânz, drumul s-a deschis pentru toată lumea, însă vizibilitatea era redusă din cauza zăpezii spulberate de vânt.

Reporter: „Ați mers mai cu teamă?”

Șofer: „Da, da, da. Este un drum de munte, e un drum periculos.”

Turistă: „Viscol, vai de mine.”

În mijlocul urgiei, niște turiști au oprit mașina ca să facă fotografii, îmbrăcați ca de primăvară.

În județul Suceava, mai multe mașini au derapat și au nimerit în șanț. Vântul a bătut puternic și în zonele mai joase. În Iași, a doborât peste 20 de copaci, iar în Botoșani, un brad din curtea spitalului Darabani s-a prăbușit peste acoperiș.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













