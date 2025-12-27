Sondaj: Doar 35,8% dintre sârbi mai susțin aderarea Serbiei la Uniunea Europeană

Stiri externe
27-12-2025 | 20:28
etnici sârbi protest Kosovo

Sprijinul populaţiei Serbiei pentru aderarea ţării la Uniunea Europeană este în scădere, la patru ani de la deschiderea negocierilor de aderare, doar puţin peste o treime dintre sârbi susţinând intrarea ţării lor în blocul comunitar, arată un sondaj. 

autor
Vlad Dobrea


Sondajul, realizat de portalul Suvremena politika, arată că 35,8% dintre sârbi ar vota pentru aderarea la UE dacă săptămâna viitoare ar avea loc un referendum, în timp ce 33% ar vota împreună.

Sprijinul este mai ridicat în rândul electoratului tânăr, în timp ce 22,4% din sârbi sunt indecişi.

În urmă cu 15 ani, aproximativ 70% dintre sârbi sprijineau aderarea ţării lor la UE, proporţia rămânând peste 50% timp de mulţi ani.

Ea era de 57% în august 2022 şi a scăzut la 43% în decembrie acelaşi an.

Citește și
california inundatii
Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică

Sondajul de opinie, realizat în perioada 3-11 decembrie pe un eşantion reprezentativ de 1.000 de persoane, arată că opoziţia cea mai redusă faţă de aderarea la UE (18,7%) este în rândul categoriei de vârstă 18-29 de ani, iar dintre persoanele cu vârste peste 70 de ani doar 20% sprijină intrarea ţării lor în Uniunea Europeană.

Sursa: Agerpres

Etichete: uniunea europeana, serbia, aderare,

Dată publicare: 27-12-2025 20:28

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică
Stiri externe
Inundații devastatoare în California. Zeci de case au fost îngropate în noroi și mii de oameni nu au energie electrică

Ploile și ninsorile căzute în exces au antrenat alunecări de teren și distrugeri masive în California. 

Nouă persoane arestate în Italia, acuzate că au strâns milioane de euro pentru Hamas
Stiri externe
Nouă persoane arestate în Italia, acuzate că au strâns milioane de euro pentru Hamas

Poliția italiană a arestat nouă persoane acuzate că au strâns aproximativ 7 milioane de euro pentru Hamas pe parcursul a peste doi ani, scrie BBC

Un angajat de la un restaurant KFC din Marea Britanie a primit aproape 80.000 de euro după ce a fost jignit de șeful său
Stiri externe
Un angajat de la un restaurant KFC din Marea Britanie a primit aproape 80.000 de euro după ce a fost jignit de șeful său

Un angajat al unui KFC din sud-estul Londrei a primit aproape 80.000 de euro despăgubiri după ce managerul său l-a numit „sclav” și l-a forțat să muncească ore suplimentare, scrie BBC.

Recomandări
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați
Stiri actuale
Viscol în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 km/h doboară copaci și stâlpi. Turiștii, avertizați

Viscolul începe să pună mari probleme în stațiunile de pe Valea Prahovei. Rafalele de peste 120 de kilometri pe oră au rupt copaci și stâlpi de curent electric.

Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său
Stiri actuale
Reacția Școlii de Poliție din Câmpina, după ce un angajat ar fi încercat să violeze un elev în biroul său

Un agent de serviciu al Școlii de Poliție din Câmpina, cu o vechime de peste 20 de ani în sistem, a fost arestat preventiv, după ce un elev a reclamat că l-ar fi agresat sexual.

Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați
Stiri Sanatate
Explozie de cazuri de gripă severă. Sute de pacienți ajung zilnic la urgențe, majoritatea nevaccinați

Situație îngrijorătoare în spitalele de boli infecțoase din țară care au rămas fără locuri libere din cauza numărului mare de pacienți cu gripă.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Decembrie 2025

32:13

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28